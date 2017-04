SA DÉSIGNATION DEVRAIT TOMBER CE MATIN Caparrós serait le nouveau coach des Verts

Par Lounès MEBERBECHE -

En quête du successeur à Georges Leekens, parti après le fiasco de la CAN 2017, la FAF, à sa tête le président Kheireddine Zetchi, semble avoir jeté enfin son dévolu sur un technicien espagnol.

Selon l'émission El transistor diffusée sur la radio espagnole Onda Cero, le prochain sélectionneur des Verts n'est autre que Joaquín Caparrós, l'ancien entraîneur d'Osasuna. Cette information a été aussi rapportée hier par le journal célèbre AS sur son site. Alors que le suspense reste entier quant au nom du futur sélectionneur des Verts, même si plusieurs noms ont circulé ces derniers jours sur son identité, la presse espagnole pense connaître le nom de celui qui sera prochainement nommé par Zetchi. Le président de la FAF, qui a prolongé son séjour en Espagne pour conclure enfin ce dossier, a laissé entendre que la décision finale devrait être annoncée dès ce matin sur le site de l'instance fédérale. En effet, à en croire les informations de cette émission, Caparrós serait le prochain coach de l'EN. L'homme est libre de tout contrat depuis son licenciement d'Osasuna en janvier dernier. Si l'information a déjà été démentie par Zetchi avant-hier, elle n'est pas forcément sans fondement. En effet, selon une source fiable, Raoul Savoy a été contacté par la Fédération algérienne de football via son agent. L'entraîneur hispano-suisse a été l'adjoint de Caparrós lors de son passage à Neuchâtel Xamax. La possibilité de voir ce duo réuni est réelle d'autant plus que Savoy connaît parfaitement le contexte africain et particulièrement le contexte algérien pour y avoir entraîné le MC Oran et le MC EL Eulma. Agé de 61 ans, Joaquín Caparrós a entamé sa carrière d'entraîneur en 1981 et a dirigé plusieurs clubs, notamment Villarreal CF, Séville FC, Deportivo La Corogne, Athletic Bilbao, Levante UD et Grenade CF. Le dernier club qu'il a entraîné est CA Osasuna d'où il a été limogé le 5 janvier dernier pour mauvais résultats. En 2016, il était question qu'il succède à Vicente Del Bosque à la tête de la sélection nationale d'Espagne. Son palmarès est pratiquement vide puisqu'il n'a remporté aucun titre. Il a été finaliste de la coupe d'Espagne avec l'Athletic Bilbao en 2009.