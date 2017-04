CONFÉRENCE DE PRESSE DU NOUVEAU DTN, FODIL TIKANOUINE "Nous multiplierons les académies"

Par Saïd MEKKI -

Le nouveau DTN a été officiellement installé par Zetchi

L'ouverture du plus grand nombre possible d'académies de la FAF est un chantier grandiose que veut concrétiser le nouveau DTN, Fodil Tikanouine, avec son équipe pour le moyen et long terme surtout.

La formation des jeunes footballeurs est un créneau que le nouveau Directeur technique national (DTN), Fodil Tikanouine, veut exploiter à fond avec un projet grandiose de multiplication des académies de la discipline et ce, à long terme.

Prié de livrer les objectifs que lui a assigné le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, le nouveau DTN, est allé droit au but en déclarant qu' «il faut mettre les jeunes dans le domaine du football dès un âge précoce et les suivre en longue durée dans un cursus de formation approprié pour qu'une fois atteint l'âge de la performance, ils auront le aptitudes à s'imposer dans le très haut niveau», a indiqué le nouveau DTN lors d'une conférence de presse, tenue hier, au Centre technique de Sidi Moussa.

En d'autres termes, Tikanouine veut poursuivre l'oeuvre qu'il a commencé lors de son dernier passage à cette même Direction technique nationale avant de la quitter en 2011.Et ce n'est donc pas du tout innocemment que Tikanouine a voulu donner un aperçu sur son CV avant de s'étaler sur son dernier passage avec la création de l'académie de la Fédération algérienne de football.

Celle-ci a débuté, rappelle-t-il, avec les jeunes joueurs nés en 1992 puis 1993, 1994,1995 et enfin 1996 avant que l'idée de l'académie de football de la FAF ne tombe à l'eau et ne soit mise en veilleuse.

Aujourd'hui, et convaincu que «la multiplication des académies du football permettra à notre football, non seulement d'évoluer, mais aussi de se mettre au diapason de l'évolution de la discipline dans le monde actuel.».

Pour le nouveau DTN, à moyen terme, explique-t-il, «nous devons arriver à mettre en place une sélection par année d'âge soit de 15 ans à 21 ans. Ces sept académies permettront à ces jeunes de bien se former en mode «académie» avec bien évidement le plus de compétitions possibles aussi bien à l'échelle nationale, régionale, continentale et internationale pour avoir la plus grande densité et surtout l'uniformité de la formation». Et justement à propos de cette uniformité et à la question de savoir si la DTN va imposer un projet de jeu pour toutes les sélections, Tikanouine répond bien évidemment par un oui avant d'expliquer qu'«il va falloir d'abord faire un diagnostic de notre football, soit une analyse profonde afin d'orienter le travail à faire suivant ce qu'il faudrait mettre en place pour développer le football national à travers une formation adéquate des jeunes.». D'ailleurs, confie le nouveau DTN, «c'est une des orientations du président de la FAF de déterminer un projet de jeu afin que nos clubs puissent s'en inspirer à travers les académies créées avant de l'appliquer sur le terrain. Et là, il va falloir convaincre et non imposer le projet de jeu dans la perspective d'harmoniser le jeu algérien avec l'aide des experts étrangers. Il faut, explique-t-il aussi, faire participer le maximum de personnes (spécialistes, chacun dans son domaine, ndr) pour arriver à imposer cette politique et philosophie du jeu communes». Et là, le DTN n'hésite pas à citer l'Allemagne avec une équipe de Leipzig et une de Dortmund qui ont adopté deux systèmes de jeu dont on a fait un débat en Allemagne. Et ajouter à cela un modèle espagnol n'est pas du tout pour nuire, mais plutôt pour parfaire le travail basé sur des analyses techniques régulières».

Les académies ainsi conçues permettront donc aux jeunes d'avoir un répertoire de modes avec pour la première fois en Algérie, dotés de l'encadrement d'un coach d'athlétisme pour l'apprentissage de la vitesse et des courses avant de passer à la détection qui devra se faire dès l'âge précoce des jeunes à l'école primaire avant de passer au lycée, ensuite, il y aurait les sélections des jeunes et enfin l'application des trois paliers de formation avec comme point de repère la vitesse et la coordination, deux aspects fondamentaux du football moderne. D'ailleurs, annonce le nouveau DTN, on se base actuellement sur le handball pour trouver les solutions techniques à adapter pour assurer des performances». Pour le DTN, il faut aussi multiplier les partenariats avec toutes les institutions pouvant s'impliquer dans la formation et là, il cite bien le sport scolaire, le sport militaire, les clubs, les associations spécialisées, etc.

D'autre part et à la question de savoir s'il a été consulté à propos du choix du nouveau sélectionneur de l'équipe A algérienne, le nouveau DTN a d'abord été évasif, avant la question de savoir de tomber dans les généralités et enfin avouer que «bien sûr j'ai discuté avec le président de la FAF sur le sujet. Mais il faut savoir que dans le football moderne, la DTN n'est pas obligée d'être consultée pour ce choix. Il y a un département de l'EN qui s'en charge. Et libre au président de consulter ou pas la DTN.».

Tikanouine a bien indiqué que «j'ai bien des noms dans ma tête pour l'encadrement de la Direction technique nationale et vous conviendrez que ce n'est pas le moment de les divulguer car il va falloir d'abord faire accepter le nouvel organigramme par qui de droit avant de passer aux nominations des encadreurs, mais sachez justement que nous comptons sur toutes les compétences, y compris celles qui ne présentent pas leur candidature pour nous aider dans notre tâche de développer notre football», a conclu le nouveau DTN.