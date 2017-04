CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE BADMINTON L'Algérie avec sept athlètes à Pretoria

Championne d'Afrique par équipes U19, la sélection nationale qui va se mesurer aux meilleurs nations africaines, à l'image de l'Egypte et de l'Afrique du Sud, aura l'objectif «d'arracher au moins deux podiums».

La sélection algérienne de badminton, messieurs et dames, prendra part au championnat d'Afrique de la discipline qui se déroulera du 16 au 23 avril à Pretoria (Afrique du Sud) avec la participation de dix pays, a-t-on appris hier auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FABad).

Championne d'Afrique par équipes U19, la sélection nationale qui va se mesurer aux meilleurs nations africaines, à l'image de l'Egypte et de l'Afrique du Sud, aura l'objectif «d'arracher au moins deux podiums», a indiqué le président de la FABad, Amine Zoubiri. «50% de joueurs sélectionnés sont encore juniors. Cette compétition est une occasion pour eux de briller face aux meilleurs badistes du continent et pourquoi pas arracher des médailles dans les épreuves par équipes?», a-t-il ajouté.

Composée de sept athlètes messieurs et deux dames), l'équipe nationale est en stage de préparation depuis le 2 avril au Centre de regroupement de Ghermoul (Alger), sous la houlette du staff technique national composé de l'Espagnol Antonio Molina Ortega et des Algériens Salim Mamer et Fateh Bettaher.

La sélection algérienne qui ralliera Pretoria vendredi (14 avril), sera engagée dans les épreuves par équipes prévues les trois premiers jours de compétition et dans les tableaux simples dames et simple messieurs.