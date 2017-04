CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE BILLARD Huit athlètes retenus pour le rendez-vous de la Tunisie

Huit joueurs de billard ont été sélectionnés par le staff technique de l'Equipe nationale d'Algérie pour prendre part au championnat d'Afrique de cette discipline, prévu en Tunisie du 12 au 15 mai, a indiqué l'instance fédérale avant-hier. Les sélectionnés ont été choisis à l'issue d'un stage préparatif qui s'est déroulé au club de billard «Red Bull» à Sidi Bel Abbès avec la participation de 23 joueurs. L'Equipe nationale de billard conduite par l'entraîneur national Mohamed Chakib El Ghaossi effectuera un stage à Oran, du 5 mai prochain jusqu'au début de cette échéance internationale. «L'objectif de cette participation est de se classer parmi les six premiers malgré la difficulté de cette mission», a indiqué le président de l'instance fédérale Amine Myadi. «Plusieurs pays africains comme l'Afrique du Sud, l'Egypte et la Tunisie comptent dans leurs effectifs des joueurs professionnels, alors que les nôtres sont des amateurs», a t-il ajouté. Maydi estime que le manque de moyens empêche d'inviter des experts étrangers pour former des entraîneurs et des techniciens algériens. Pour élever le niveau national, la fédération inscrit les entraîneurs pour prendre part aux différents stages organisés à l'étranger. La dernière participation de l'Algérie à une compétition internationale remonte à l'année 2006 où elle avait décroché la 12ème place.