CHAMPIONNAT NATIONAL DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE La première phase prévue ce week-end à Saïda

La ville de Saïda abritera, ce week-end, la première phase du championnat national de gymnastique rythmique (filles) avec la participation de six wilayas, a-t-on appris du directeur technique de la Ligue de wilaya de gymnastique. Berrachedi Hadj Ahmed Rafik a indiqué que cette compétition verra la participation de 50 athlètes toutes catégories confondues, représentant les wilayas d'Alger, Oran, Béjaïa, Aïn Defla, Sidi Bel Abbès et Saïda. Les lauréates seront qualifiées aux 2èmes et 3èmes phases du Championnat national de cette discipline. Au terme des trois phases, huit gymnastes de chaque catégorie seront sélectionnées pour prendre part au Festival national de gymnastique rythmique, prévu en novembre prochain à Tipasa, à l'issue duquel la championne d'Algérie 2017 sera désignée, ajoute-t-on de même source.