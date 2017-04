EUROPA LEAGUE Schalke en danger, Lyon et Anderlecht en sursis

Anderlecht, dominé pendant toute la rencontre par Manchester United (0-1), a réussi à arracher un match nul miraculeux. Henrik Mkhitaryan a ouvert le score à la 36e minute. Ensuite, les Mancuniens ont multiplié les occasions sans parvenir à concrétiser. Et en fin de rencontre, Leander Dendoncker a égalisé, contre le cours du jeu (1-1, 86e). Les Mauves devront tout de même réaliser un petit exploit la semaine prochaine à Old Trafford. Sofiane Hanni laissé sur le banc au coup d'envoi est entré à la 65e dynamisant le jeu des Bruxellois. De son côté, l'Ajax Amsterdam a réalisé une bonne opération en dominant Schalke (2-0), grâce à un doublé de Davy Klassen (23e, 52e). Nabil Bentaleb a joué toute la rencontre dans un rôle très défensif et n'a rien pu faire contre le réalisme des Néerlandais. Le match Lyon-Besiktas a débuté avec trois quarts d'heure de retard, à cause de débordements en marge de la rencontre. La pelouse a notamment été envahie par des spectateurs un quart d'heure avant le début prévu. Finalement, Lyon l'a emporté (2-1) après avoir été mené au score une grande partie de la rencontre. Ryan Babel a ouvert le score en première mi-temps (0-1, 15e), Lyon a tout renversé en fin de rencontre par Corentin Tolisso (83e) et Jérémy Morel (85e). Rachid Ghezzal positionné sur le côté droit en compagnie de Raphael, a fait un match moyen à l'image de toute l'équipe. l'international algérien est sorti à la 52e, Genesio décidant de changer tout son côté droit.