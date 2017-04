FIFA-FÉDÉRATION MALIENNE DE FOOTBALL Le ministère des Sports malien saisit le TAS

Le gouvernement malien par l'entremise de son ministre des Sports Amion Guindo a introduit un appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), sur la suspension de la fédération locale (Fémafoot) par la FIFA pour ingérence politique, le mois dernier, ont rapporté avant-hier les médias locaux, citant un courrier du TAS. «Par la présente, j'accuse réception de la déclaration d'appel déposée par la Fédération malienne de football auprès du tribunal arbitral du sport contre la FIFA à l'encontre de la décision rendue par le Bureau du conseil de la FIFA le 16 mars 2017», a indiqué la même source. «L'appel consiste, notamment, pour l'Etat malien de permettre à la Fémafoot, de retrouver tous ses droits de membre à la FIFA», a précisé la même source. De son côté, la Confédération africaine de football (CAF) a menacé, mercredi dernier, le Mali de retrouver sa stabilité au plus tard le 30 avril au risque de se disqualifier de la CAN U17 prévu au Gabon au profit de l'Ethiopie. «C'est justement la décision de ce même ministre de dissoudre la fédération et de mettre en place un comité de normalisation allant à l'encontre des statuts de la FIFA», conclut la même source.