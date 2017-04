MEILLEUR JOUEUR DE L'ANNÉE EN PREMIER LEAGUE Six candidats pour le prix

Le syndicat des footballeurs professionnels du championnat anglais a dévoilé avant-hier, la liste des candidats au Prix du meilleur joueur de la Premier League pour la saison sportive 2016-2017. Six noms ont été retenus, il s'agit de: N'Golo Kanté, Eden Hazard (Chelsea), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Romselu Lukaku (Everton) et Alexis Sanchez (Arsenal). L'un de ces noms tentera de succéder à l'international algérien Ryad Mahrez, l'attaquant de Leicester city, sacré meilleur joueur l'an dernier. Chez les jeunes, six noms aussi ont été validés: Lery Santé (Manchester City), Jordan Pickford (Sunderland), Michael Keane (Burnley), Dele Ali, Harry Kane (Tottenham) et Romelu Lukaku (Everton).