MIHAYO, ENTRAÎNEUR DU TP MAZEMBE "On vient à Tizi Ouzou pour confirmer"

L'entraîneur du TP Mazembe (RD Congo), Pamphile Mihayo s'est dit confiant pour le match retour contre la JS Kabylie, prévu demain à Tizi Ouzou, pour le compte des 16es de finale bis/retour, de la coupe de la Confédération africaine de football, assurant que son équipe se déplacera pour valider le billet de la qualification. «Deux buts au match aller (2-0), ce n'est pas suffisant pour prétendre que la qualification est acquise, a indiqué Mihayo, mais on vient à Tizi Ouzou pour produire un bon match et valider la qualification, sans pour autant se contenter de ces deux buts d'avance», a-t-il assuré. Au lendemain du match aller, le travail pour les Corbeaux a repris dans le même esprit de groupe afin de continuer à améliorer les choses qui «vont de mieux en mieux sur le plan tactique et technique», a souligné le coach. Le technicien congolais a reconnu que le match aller n'était qu'une première manche, et que le plus important reste à faire au retour devant une équipe algérienne qui n'est pas facile à manier, surtout chez elle. «On sait que la JSK marque beaucoup à la maison et qu'elle a inscrit 4 buts à un de ses derniers adversaires, mais contre le TP Mazembe ça lui sera difficile d'en faire autant. Je ne dis pas que le TPM est une superéquipe du continent, mais on travaille surtout pour être capable de se qualifier», a expliqué Pamphile Mihayo. Même s'il reconnaît qu'il n'est pas facile de manoeuvrer les équipes maghrébines chez elles dont celles d'Algérie, le coach du TP Mazembe dit avoir son idée pour contourner le dispositif offensif de la JS Kabylie et maintenir les filets de son gardien de Gbohouo. «Pour notre part, on a réalisé la première étape en marquant deux buts même si on en voulait plus. Il y a un match retour qu'on veut bonifier, car c'est au terme de celui-là qu'une équipe va se qualifier, et on tâchera d'arracher ce billet», a conclut Mihayo. La délégation du TP Mazembe est attendue, ce jeudi en soirée à Alger, après un vol spécial, avec un effectif au complet composé essentiellement des 18 jours qui étaient sur la feuille du match de la première manche à Lubumbashi que les Corbeaux avaient remporté 2-0. Le match retour programmé à 18h sera arbitré par un trio mauritanien composé de Ali Lemghaifri, Abderrahman Warr et El Hassan Dia.