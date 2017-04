MONDIAL 2022 La construction du stade de la finale a débuté à Doha

Les travaux ont démarré au Lusail Stadium, le stade de 80.000 places qui accueillera la finale du Mondial 2022 au Qatar, ont annoncé mercredi dernier les organisateurs du tournoi qui espèrent le voir achevé d'ici 2020. «Les fondations vont être posées plus tard cette année», a indiqué Tamim Loutfi Elabed, chef de projet sur le chantier.

Un terrain d'un million de m2 a commencé à être déblayé pour accueillir le futur théâtre du Mondial, qui mobilisera jusqu'à 7000 travailleurs à l'avenir. «Pour le moment nous sommes toujours dans les premières phases, donc nous n'avons pas encore atteint le premier millier. Nous en sommes à environ 500 ouvriers», a-t-il précisé. Le stade appartient à un projet plus large estimé à 45 milliards de dollars (plus de 42 millions d'euros) pour sortir du désert la ville de Lusail, à quelque 20 kilomètres au nord de Doha. Près du stade, des travaux sont également en cours pour bâtir la station de métro où seront attendus les supporters.

Le Qatar dépense presque 500 millions de dollars (plus de 470 millions d'euros) chaque semaine dans ses infrastructures en prévision du Mondial, avait indiqué le gouvernement qatarien plus tôt dans l'année. La construction des stades coûtera jusqu'à 10 milliards de dollars (9,4 millions d'euros), avait expliqué Hassan Al-Thawadi, patron du comité d'organisation de la Coupe du monde. Au moins huit enceintes sont prévues pour l'événement, mais la FIFA n'a pas encore communiqué sur le nombre définif.