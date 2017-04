MONDIAL DE JIU-JITSU L'EN avec 27 athlètes à Abu Dhabi

Vingt-sept athlètes de la sélection algérienne de jiu-jitsu prenne part à la 8e édition du Championnat du monde toutes catégories de la discipline qui se déroule du 10 au 22 avril à Abu Dhabi (Emirats arabe unis), avec la participation de 10 000 athlètes représentant 111 pays, a-t-on appris auprès de l'Association algérienne de jiu-jitsu. «Notre objectif à travers cette compétition est de décrocher le maximum de médailles et glaner le maximum de points pour assurer une qualification aux Jeux mondiaux prévus en juillet 2017 en Pologne», a indiqué Saïd Fassi, responsable de la formation et du développement de l'Association algérienne de jiu-jitsu. Cette compétition est ouverte à toutes les catégories d'âge de poussins (5 ans) à Master 3 (entre 45 et 50 ans). La sélection algérienne composée de 27 athlètes dont quatre femmes, qui ralliera Abu Dhabi samedi (15 avril), fera son entrée en lice dans la compétition à partir de lundi prochain. Le jiu-jitsu (art de la souplesse) est un art martial japonais développé par les Samouraïs, regroupant les techniques du judo, du karaté do et du taekwondo.