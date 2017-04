NAPLES VEUT 30 MILLIONS D'EUROS Le PSG et le Real Madrid se battent pour Ghoulam

Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont deux équipes qui ont des objectifs énormes. Le club espagnol veut réaliser un mercato incroyable, tout comme le PSG. Cette fois-ci, Zinedine Zidane et Unaï Emery veulent un grand joueur. L'international algérien, Faouzi Ghoulam, défenseur latéral du SSC Napoli, intéresse beaucoup de clubs européens. L'ancien Stéphanois va sûrement partir de Naples lors de la prochaine séance de mercato. L'agent du joueur a dit plusieurs fois qu'ils n'arrivent pas à trouver un accord sur le nouveau contrat. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, est l'un des présidents qui offrent des contrats très longs et complexes à ses propres joueurs. L'agent de Ghoulam n'est pas d'accord sur ce nouveau contrat des Napolitains et le départ de l'Algérien est presque officiel. L'agent du défenseur algérien sait très bien que nombreux sont les gros clubs intéressés par lui. Le club napolitain demande au moins 30 millions pour le Faouzi Ghoulam, car le président italien sait que les grands clubs sont prêts à donner beaucoup d'argent en échange d'un joueur comme lui. En Ligue des Champions, les Napolitains ont affronté les Madrilènes. En huitième de finale, Faouzi Ghoulam a impressionné l'entraîneur français Zinedine Zidane. Depuis les deux matchs contre les Napolitains, le Real Madrid suit de très près le joueur du Napoli. Le club de la capitale française, suit depuis un certains temps le joueur algérien. Le PSG veut rencontrer l'agent du joueur, mais aussi le président napolitain pour parler des offres. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont réellement déterminés à recruter le défenseur latéral.