TOURNOI INTERNATIONAL DES JEUNES DE TENNIS À HYDRA 22 joueurs étrangers inscrits

Vingt-deux athlètes étrangers seront présents au tournoi international des jeunes U12 et U14 «garçons et filles», organisé par le tennis club de Hydra, du 15 au 17 avril, a-t-on appris auprès des organisateurs. En plus de l'Algérie, pays hôte, et qui sera représentée par plus de 20 athlètes dans les deux catégories, trois autres nations ont confirmé leur participation, il s'agit de la Tunisie, le Maroc et Oman. Les joueurs algériens qui sont dans le top 16 au classement national des deux catégories, prendront part à ce tournoi, a expliqué Salah Bouzidani directeur du tournoi.