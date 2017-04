24 H AVANT LE MATCH RETOUR JSK-TP MAZEMBE Toute la Kabylie mobilisée

Par Bachir BOUTEBINA -

Ce dimanche, ce sera au tour des Canaris du Djurdjura d'accueillir au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou les toujours redoutables Corbeaux du TP Mazembe. Et quand bien même notre second représentant en coupe de la CAF est revenu de Lubumbashi avec la défaite de 2 à 0, tout le monde en Kabylie croit les Canaris capables d'un autre exploit demain devant leur dernier hôte congolais. A ce titre, le coach David Mwakusa a tenu à rappeler que malgré la victoire de son équipe, la JS Kabylie est un adversaire contre lequel il faut toujours rester sur ses gardes, et surtout beaucoup se méfier. Il est vrai que le ténor kabyle est parfois capable du meilleur, comme cela a été le cas contre les Libériens du Monrovia FC, et face auquel les Canaris du Djurdjura avaient réussi une remontée spectaculaire au score, notamment en s'imposant sur la marque de 4 à 0 à Tizi Ouzou. Il n'en demeure pas moins que le TP Mazembe reste à ce jour un sacré adversaire à l'échelle africaine, et quand bien même son précédent coach Hubert Velud, a estimé que les Corbeaux ne sont plus aujourd'hui ce grand ténor africain qui a souvent réussi face aux clubs algériens, il reste que la tâche s'annonce des plus ardues demain pour la JSK. Pour l'ancien driver de l'ES Sétif, de l'USM Alger et du CS Constantine, si les Canaris kabyles trouvent la faille très vite en début de rencontre, tout sera possible au cours de cette manche retour.

D'ailleurs à ce titre, le coach Mourad Rahmouni, ainsi que son adjoint Fawzi Moussouni, la JSK est loin d'avoir abdiqué, tant les deux actuels techniciens sont persuadés que leur équipe n'a pas encore dit son dernier mot. Mais c'est surtout au niveau des milliers d'inconditionnels kabyles, que l'on compte porter demain un soutien indéfectible à la JSK. De plus, le fait d'accueillir dans 24h un adversaire de la dimension du TP Mazembe, et contre lequel les Canaris doivent prendre une sacrée double revanche, ont sérieusement galvanisé toute la Kabylie. Prestige oblige, malgré les joueurs qui manqueront une fois de plus à l'appel, on veut toujours y croire au sein du club des Genêts. Impossible n'est pas kabyle, quand bien même les Canaris du Djurdjura effectuent actuellement une saison des plus déplorables sur le plan national. A ce titre, une qualification demain aux dépens du TP Mazembe, sera certainement fêtée comme une très grande victoire pour la JSK et le foot algérien.