MATCH AMICAL Algérie-Guinée le 6 juin à Blida

Par Lounès MEBERBECHE -

Après avoir bouclé le dossier de l'engagement du nouveau sélectionneur des Verts, la FAF serait sur le point de conclure l'organisation d'un match amical en juin prochain, avant d'affronter le Togo en match officiel à Alger. Ainsi, selon les dernières informations, le choix de la FAF serait porté sur la Guinée pour affronter les partenaires de Mahrez à Blida, lors de la prochaine date FIFA du 5 au 13 juin qui devrait permettre à l'Algérie, avec son nouveau sélectionneur, l'Espagnol Lucas Alcaraz, de préparer convenablement sa joute contre le Togo. Si la rencontre officielle face au Togo comptant pour la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019 est d'ores et déjà inscrite dans le calendrier des Verts, pour le 15 juin prochain, celle de ce match amical contre la Guinée devrait être fixé pour le 6 du même mois. L'accord entre les deux fédérations devrait être scellé dès demain. Une bonne occasion pour le prochain sélectionneur algérien de connaître son groupe, avant d'entamer la campagne de qualification à la CAN 2019.