L'ESPAGNOL LUCAS ALCARAZ NOUVEAU COACH DES VERTS Un choix forcé et risqué

Par Saïd MEKKI -

Le contrat du nouveau coach de l'en s'étalera sur deux années

Tous les Algériens attendaient avec impatience le nom du nouveau coach de l'EN, mais quelle fut grande leur suprise de découvrir depuis jeudi dernier, que le président de la FAF avait choisi un sélectionneur de moindre envergure que celui annoncé!

En effet, avec le niveau atteint par les joueurs de la sélection algérienne de football, d'aucuns attendaient une grosse pointure pour diriger les Brahimi, Slimani, Mahrez et consorts, avant d'être sidérés par la nomination de l'Espagnol Lucas Alcaraz comme nouveau sélectionneur de l'équipe algérienne. Or, la manière avec laquelle a été engagé le nouveu selectionneur indique que c'est un choix beaycoup plus forcé dans la mesure où, ceux que Zetchi avait sollicités avant même d'être élu président de la FAF ont certainement refusé son offre et pour être plus précis ses «critères» dont apparemment la résidence en Algérie et certainememt le côté financier. Voilà que se trouvant donc devant le fait accompli alors que le temps presse et que l'urgence de livrer le nom du nouveau promu se faisait de plus en plus attendre, le président de la FAF a jeté son dévolu sur l'Espagnol Lucas Alcazar. Le nouveau sélectionneur de l'Algérie est né le 21 juin 1966 à Grenade (Andalousie, Espagne), technicien de 50 ans, il a dirigé plusieurs clubs espagnols, le dernier en date étant Grenade. Justement, ce qui prouve bien que le choix était de circonstance et donc «forcé» dans la mesure où Alcazar venait d'être limogé il y a trois jours de son poste d'entraineur de Grenade, avant de rebondir directement avec l'Algérie. Il a notamment eu deux Algériens sous ses ordres Yacine Brahimi et Hassan Yebda à Grenade et Nabil Ghilas à Levante. Agé de 50 ans, le technicien espagnol succède au Belge Georges Leekens qui avait démissionné juste après l'élimination de l'Algérie au premier tour de la coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Le nouveau sélectionneur de l'Equipe nationale d'Algérie sera présenté à la presse mercredi en assurant une conférence de presse. Par ailleurs, le nouveau sélectionneur national Lucas Alcaraz et en accord avec le président de la Fédération algérienne de football, viendra avec deux collaborateurs espagnols: «Un adjoint et un préparateur physique. L'adjoint est Jesus Canadas et le préparateur physique, Miguel Angel Campos» a indiqué la FAF sur son site officiel. On évoque dans les coulisses que Mounir Zeghdoud, l'ex-coach de l'US Biskra serait nommé également comme adjoint dans le staff de Lucas Alcazar, pour certainement s'occuper de la sélection des joueurs locaux. Des observateurs et spécialistes estiment que ce choix du nouveau président de la FAF est bien risqué dans la mesure où, les points négatifs pourraient lui valoir un départ prématuré par rapport aux deux années de contrat qu'il a paraphé en Espagne et pas en Algérie. Fort de son expérience avec les Espagnols notamment avec son club, le Paradou AC, le président de la FAF est fasciné par le jeu espagnol qui, pour lui, sied le mieux au football algérien. D'ailleurs, bien avant qu'il ne soit élu à la tête de la FAF, Zetchi avait déjà dévoilé les grandes lignes de son programme dont justement la nomination d'urgence du niveau sélectionneur des Verts. Zetchi lui-même l'a confié lors de sa dernière conférence de presse en indiquant: «J'ai commencé la prospection. Nous avons effectivement commencé à travailler même si nous n'étions pas encore à la tête de la fédération», dit-il, ajoutant qu'«il était important de commencer avec un nouveau selectionneur. Je ne peux pas vous donner de noms, mais je peux vous affirmer que nous avons des CV prêts, que nous allons étudier avec tous les membres du Bureau fédéral et nous allons opter pour celui qui va surtout répondre à la philosophie de notre football.» Et là, Zetchi explique cette philosophie en donnant quelques indications: «Nous sommes tous d'accord que le foot algérien a sa particularité, c'est le fait qu'il soit basé sur le jeu court, les passes courtes, les dribbles... A partir de là, le profil doit répondre à cette réalité du footballeur algérien. On essayera de voir un coach qui imprègnera une philosophie de jeu à cette sélection et qui réponde aux qualités individuelles des joueurs qui composent l'EN; je lui proposerai qu'il vive la réalité du foot algérien, ici en Algérie, d'effectuer des regroupements une fois par mois des joueurs du championnat local, renforcés par les meilleurs pros lors des stages pendant les dates FIFA.» Voilà qui est bien clair. Et Zetchi se trouvant devant l'impasse des coachs qui ont refusé son offre aurait certainement sauté sur l'occasion du limogeage de l'Espagnol de Grenade pour l'engager, car, convaincu uniquement par la filière espagnole.



Points forts et faibles du nouveau selectionneur

Des points forts du nouveau coach, on parle de sa poigne dans les entrainements et avec les joueurs, sa rigueur tactique et bien évidemment sa riche expérience dans le championnat espagnol essentiellement. Là où il a coaché par moins de neuf équipes dont trois fois Grenade et deux fois Almeria et Recreativo Huelva alors qu'à l'étranger il n'a coaché que le club grec FC Aris durant la saison 2012-2013. Son expérience de 22 ans et ses 580 matchs avec les clubs espagnols et les deux montées en Liga (Récréativo de Huelva en 2002 et Real Murcia 2007), plaident pour lui. Mais, cela serait-il suffisant pour jouer la qualification à la CAN 2019 prévue au Cameroun contre un football africian bien différent de celui espagnol? réponse sur les terrains. Le nouveau selectionneur aura la grosse difficulté qui rappelle celle de Rajevac avec le problème de la langue puisqu'il ne maitrise nullement le français. De plus, pourrait-il convaincre les joueurs de la selection algérienne et leur égo pour réaliser l'objectif de se retrouver au Cameroun en 2019? là aussi réponse sur le terrain.



Attendre les réponses sur le terrain

Quant à une nouvelle identité dans le jeu des Verts, cela necessite beaucoup de temps et les deux ans prévus dans le contrat du nouveau selectionneur ne suffiront pas bien evidemment. En tout cas, parmi les échéances importantes qui pointent à l'horizon, il y a celles de la CAN 2019 qui commencent au mois de juin avec cette rencontre importante face à la formation du Togo. Il y a aussi les éliminatoires du championnat d'Afrique amateur 2018, prévues du 11 janvier au 2 février 2018 au Kenya alors que les Verts disputeront leur premier match des éliminatoires à domicile entre le 11 et le 13 août 2017, tandis que la seconde manche aura lieu entre le 18 et le 20 août 2017. Pour le Mondial 2018, la sélection nationale reste sur une défaite au mois de novembre dernier face à son homologue nigériane sur le score de 3 à 1 au stade d'Uyo (Nigeria), pour le compte de la deuxième journée du groupe B, après son piètre match nul concédé à Blida contre le Cameroun. Dans l'autre rencontre du groupe B, le Cameroun et la Zambie se sont neutralisés sur le score de 1-1. L'Algérie partage donc la 2e place avec la Zambie avec un goal average négatif et justement le prochain match des Verts est programmé en Zambie le 28 août prochain, sachant que seul le premier de chaque groupe se qualifie à la phase finale du Mondial 2018 en Russie. Les Verts accusent d'ailleurs cinq points de retard sur le leader, le Nigeria... Vu la circonstance, il ne reste plus qu'à atendre les résultats sur les terrains et surtout les prmeiers matchs des Verts sous l'ère de Lucas Alcaraz pour avoir une idée sur ses capacités à mener la sélection algérienne vers le Cameroun en 2019...