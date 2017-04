ESPAGNE- 32E JOURNÉE Surtout pas de décompression

Ronaldo et les Madrilènes sont au top de leur forme

Le leader merengue et son dauphin blaugrana ne doivent pas flancher ce soir pour la 32e journée de la Liga, avant une semaine à couper le souffle entre la Ligue des champions et le clasico.

Les matchs s'enchaînent et le Real de Zinédine Zidane se rapproche petit à petit d'un doublé rêvé Liga-Ligue des champions, inédit pour le club depuis 1957 et 1958. En C1, l'équipe madrilène a dégagé la voie en s'imposant 2-1 sur le terrain du Bayern Munich en quart aller et briguera mardi prochain au stade Santiago-Bernabeu une place en demi-finale. Et la semaine pourrait aussi permettre au Real (1er, 72 pts, un match de moins) de faire un pas quasi définitif vers son premier titre de champion d'Espagne depuis 2012 en cas de succès dans le clasico face au Barça (2e, 69 pts). Mais auparavant, tout faux pas est interdit samedi après-midi sur la pelouse du Sporting Gijon, qui lutte pour le maintien (18e) et vendra chèrement sa peau. Coincé entre les deux matchs contre le Bayern, ce déplacement pourrait sembler accessoire. Mais le Real se souviendra peut-être qu'il avait laissé échapper deux points (0-0) au stade El Molinon la saison dernière... Par bonheur pour Zidane, le moral de son équipe est au beau fixe, comme l'a confirmé la star Cristiano Ronaldo. «Nous savons qu'avril est un mois compliqué, décisif, mais je trouve l'équipe en forme», a souligné jeudi le quadruple Ballon d'Or. «L'entraîneur a bien géré en faisant tourner et nous sommes prêts pour la dernière ligne droite.» Zidane devrait d'ailleurs continuer sa rotation d'effectif samedi en prévision de la rude semaine qui attend ses joueurs. Et comme Gareth Bale est sorti sur blessure (mollet) à Munich, «ZZ» pourrait titulariser à Gijon le meneur de jeu Isco ou bien le milieu offensif Marco Asensio, décisif face au Bayern. Gare au naufrage à Barcelone: l'équipe catalane a pris l'eau le week-end dernier à Malaga (2-0), elle a coulé contre la Juventus Turin (3-0) mardi en C1 et elle risque de se retrouver par le fond en cas de troisième contre-performance consécutive samedi. Dans une ambiance tendue, l'entraîneur Luis Enrique, sur le départ en fin de saison, a publiquement critiqué le manque d'engagement de ses joueurs à Turin. Et il faudra faire bien mieux contre la Real Sociedad (6e) samedi soir au Camp Nou. Ce choc peut enfoncer le Barça, mais tout aussi bien le relancer en maintenant intactes ses chances de titre en Liga. Et avec une victoire convaincante samedi, le club catalan conserverait un maigre espoir de réussir une deuxième «remontada» (remontée) mercredi contre la Juventus après celle réalisée face au Paris SG en huitièmes de C1 (0-4, 6-1). «Si on retrouve notre niveau, on peut marquer quatre buts à n'importe qui», a voulu croire Luis Enrique. Contre la Real Sociedad, ce sera néanmoins sans Neymar, suspendu trois matchs après son exclusion à Malaga et privé de clasico... Mais Lionel Messi (27 buts) et Luis Suarez (24 buts) ne sont-ils pas les actuels meilleurs buteurs de cette Liga? Il reste sept journées à jouer et les enjeux deviennent brûlants pour l'Atletico Madrid (3e, 62 pts), qui doit défendre samedi sa troisième place face à la menace du Séville FC (4e, 61 pts). Les «Colchoneros», attendus mardi à Leicester en C1 (succès 1-0 à l'aller), peuvent néanmoins se méfier d'Osasuna: avec dix points de retard sur le premier non-relégable, la lanterne rouge va jouer son va-tout au stade Vicente-Calderon. Dans la course au maintien, on suivra aussi le premier match de l'Anglais Tony Adams sur le banc de Grenade (19e): l'ancien capitaine d'Arsenal et de l'équipe d'Angleterre a promis qu'il allait «botter les fesses» de ses joueurs. Effets attendus demain soir face au Celta Vigo.