COUPE DE LA CAF - 16ES DE FINALE:MC ALGER-YOUNG AFRICANS (AUJOURD'HUI-18H) La qualification à portée du Doyen

Par Bachir BOUTEBINA -

Quand bien même le MCA risque d'être handicapé par l'absence de certains éléments clés, pour cause de blessures, les coéquipiers de Derrardja sont bien partis pour accéder à la phase des poules de la C2.

Une semaine après avoir perdu la première manche à Dar es Salam sur le score très étriqué d'un but à zéro, le Mouloudia d'Alger accueille aujourd'hui à son tour au stade du 5-Juillet les Tanzaniens des Young Africans, pour le compte des 16es de finales bis de la coupe de la CAF. Les Algérois se voient donc offrir une très belle opportunité pour se qualifier ce soir à la phase des poules, aux dépens d'un adversaire tanzanien dont il faudra tout de même se méfier. Il est vrai que le Mouloudia devra inscrire deux buts, tout en préservant sa cage vierge. Un score de 2 à 0 suffira amplement au bonheur de notre représentant en coupe de la CAF. Pour ce faire, il faudra donc impérativement faire preuve de beaucoup de réalisme en attaque, tout en «évitant» de se laisser surprendre par des Tanzaniens qui tenteront de «marquer» ce fameux but en déplacement, souvent déterminant dans ce type de double confrontation.

Les camarades de Kacem Mehdi savent très bien que désormais la qualification est à leur portée, et le soutien du nombreux public mouloudéen, devra logiquement transcender le Mouloudia dans le titanesque 5-Juillet. Il est vrai que sur le plan national, les coéquipiers de Seguer sont constamment soumis à une pression sans pareil, tant il vrai que le très populaire club de la capitale continue de jouer avec les nerfs de ses milliers de fans. Il est surtout vrai que cette rencontre retour intervient au moment précis où le Doyen devra obligatoirement retrouver toute sa confiance au 5-Juillet, et surtout offrir à ses supporters une qualification, synonyme de sérénité retrouvée dans le camp mouloudéen. A ce titre, après avoir accueilli avec un profond soulagement le report de leur demi-finale de la coupe d'Algérie, les gars de Bab El Oued misent sur le match, prévu dans quelques heures face aux Young Africans, et au cours duquel on compte bien rééditer les deux précédentes sorties en date africaines. Pour Kamel Mouassa, le coach mouloudéen, il n'a pas voulu dévoiler son plan de bataille, tout en affirmant qu'il avait désormais une idée bien précise sur la manière avec laquelle les Mouloudéens devront venir à bout des Young Africans. Il est vrai qu'au terme du match aller, Mouassa était persuadé que son équipe avait gâché plusieurs occasions franches, tout en saluant le grand rôle joué par le portier Chaouchi. Côté supporters, on n'envisage pas un seul instant un échec contre un club tanzanien que l'on considère aujourd'hui à portée du MCA.

En d'autres termes plus clairs, et quand bien même le Mouloudia risque d'être handicapé par l'absence de certains éléments clés, pour cause de blessures, les coéquipiers de Walid Derrardja sont bien partis pour accéder à la phase des poules de la C2. Il n'en demeure pas moins que la désignation de l'arbitre guinéen Yakhouba Keïta, n'a nullement été du tout appréciée par le MCA, tant il est vrai que l'arbitre direct de cette manche retour, a souvent commis des siennes contre le foot algérien, notamment au détriment des Verts et du MO Béjaïa. Mais pour les Mouloudéens, il faudra surtout se focaliser sur les Young Africans, afin d'éviter à tout prix de se laisser déconcentrer par un arbitre du jour, face auquel la moindre contestation risque de jouer en défaveur du Doyen.

Les Karaoui et consorts sont donc avertis. Le grand public du 5-Juillet attend aujourd'hui la qualification du Mouloudia d'Alger, et rien d'autre dans l'immédiat. Dixit Mohamed Seguer: «Nous n'avons pas le droit de rater le coche, et je promets à notre merveilleux public que l'on va rectifier le tir aujourd'hui, en lui offrant la qualification au prochain tour!».