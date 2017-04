11E ÉDITION DU SEMI-MARATHON DE L'ANP 13 000 participants dont 400 dames

La 11ème édition du semi-marathon organisé par l'Armée nationale populaire (ANP), avant-hier à Alger, a été marquée par une participation record de 13 000 athlètes dont 400 dames. Le coup d'envoi de la course masculine a été donné au niveau du complexe Mohamed Boudiaf, alors que celui de la course dames a été sifflé au niveau du terrain de Golf de Dély Ibrahim pour atteindre le Centre de regroupement des Equipes nationales militaires à Ben Aknoun (Alger), point d'arrivée des deux courses. Drifel Nassim, du Centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales militaires de Ben Aknoun, a remporté la course chez la catégorie (18- 35 ans), tandis que la catégorie (35 ans- 50 ans) a été dominée par l'athlète Snani Rabie (l'Ecole technique-Blida). L'athlète Boutaleb Ahmed de la Gendarmerie nationale a remporté la course de la catégorie de 50 ans et plus. Chez les dames, l'athlète Ben Derbal Malika de la Protection civile s'est distinguée en remportant la course. D'autre part, les plus vieux participants à cette 11è édition Bihrat Boualem (81 ans) et Abroug Samia (57 ans) ont été honorés aux côtés de la plus jeune participante Hadir Faghmous (16 ans). «La course était difficile entre les athlètes des Equipes nationales militaires, mais j'ai réussi à décrocher la première place», a déclaré Drifel Nassim en enchaînant: «Cette course est une étape dans la préparation pour le Championnat du monde militaire de la Hongrie en décembre prochain. Je vais préparer ce rendez-vous à Sétif». De son côté, Ben Derbal Malika (Protection civile) a estimé que le niveau de la course était élevé. La direction générale nous a offert tous les moyens pour réaliser des résultats positifs», s'est-il réjoui. Cette 11ème édition du semi-marathon de l'ANP a vu la participation des athlètes de l'Armée nationale populaire, la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, la Protection civile, les douanes, la direction des prisons en plus de quelques citoyens.