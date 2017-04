3E ÉDITION DU TOUR NATIONAL CYCLISTE À MOSTAGANEM Belmokhtar et Cheblaoui vainqueurs de la 2e étape

Les cyclistes Belmokhtar Abdelkader (seniors) du GS Pétroliers et Cheblaoui Oussama (juniors) du club Lions de l'Atlas blidéen ont remporté avant-hier, la seconde étape de la course sur route de la 3ème édition du tour national cycliste, disputée sur une distance de

105 kilomètres de Mostaganem à Sidi Ali. Belmokhtar a franchi la ligne d'arrivée au sprint avec un temps de 2h 30'44'' devant ses coéquipiers Azzedine Lagab et Hamza Mehdi. Cette étape a été nettement dominée par les coureurs du GSP chez les seniors, grâce à une stratégie d'équipe qui a apporté ses fruits. Chez les juniors, la première place est revenue à Cheblaoui Oussama du club Lions de l'Atlas blidéen avec un temps de 2h 30'44'' devant Mensouri Hamza du VC Sovac et Merdj Aymen de l'IRB El Kantra de Biskra avec un temps de 2h 32'29''. Ce rendez-vous sportif national a été jugé d'un niveau technique «appréciable» par les spécialistes de la petite reine, présents à Mostaganem, qui ont félicité les organisateurs pour le bon déroulement de cette compétition. Cette manifestation sportive de trois jours, organisée par la ligue wilaya de cyclisme en collaboration avec la Fédération algérienne de cyclisme regroupe 110 coureurs cyclistes des catégories juniors et seniors, issus de 12 clubs représentant sept wilayas du pays. La première étape de cette compétition contre la montre disputée, hier sur un circuit de 1,6 km, de la commune de Oureah à Douar Blidia a vu la victoire de Abderrahmane Mansouri du Vélo Club Sovac chez les seniors, et Cheblaoui Oussama du Club Lions de l'Atlas Blidéen en juniors. Ce tour national cycliste sur route, sera clôturé samedi avec une course en ligne sur une distance de 112 km qui s'élancera de Mostaganem sillonnant les communes de Mesra, Bouguirat, Sirat, Aïn Nouissy de retour à Mostaganem.