FC TOURS Premier but de Bennacer en Ligue 2

Ismaël Bennacer a inscrit son premier but en Ligue 2 française contribuant à la victoire de Tours face à Sochaux. A la 42e Tours hérite d'un coup franc à l'entrée de la surface. L'international algérien (une sélection) de

19 ans le convertit en pleine lucarne et permet à son club de prendre l'avantage 2 à 1 juste avant la mi-temps. A la 89e il est remplacé par Maouche qui sera passeur décisif pour le 3e but tourangeau. Haris Belkebla a pour sa part disputé toute la rencontre. Tours s'impose 3 à 1 face à Sochaux et respire un peu en se plaçant à la 16e place à 5 points du barragiste pour la relégation, Orléans.