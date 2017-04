LIGUE 1 MOBILIS (RÉSERVES) L'ES Sétif creuse l'écart

L'ES Sétif a conforté vendredi sa position de leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de la catégorie réserves, en s'imposant à Alger face au CR Belouizdad (2-0) en match de mise à jour de la 17e journée de la compétition. Grâce à cette victoire, l'Entente fait un grand pas vers le titre en atteignant la barre des 60 points, soit à douze longueurs des deux poursuivants le MC Oran et la JS Saoura qui se partagent la 2e place avec 48 points chacun, mais avec deux matchs en moins pour le MCO et un pour la JSS. Deux autres matchs de mise à jour étaient programmés hier, dont le coup d'envoi a été donné à 15h: MC Alger-JS Kabylie et RC Relizane-USM Alger.