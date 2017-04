MEETING INTERNATIONAL DE HANDISPORT À TUNIS 14 médailles pour l'Algérie

Les athlètes de la sélection algérienne handisports ont récolté 14 médailles dont 5 en or au terme de la 2e journée du 1er meeting international de Tunis disputée avant-hier au stade de Radès. Les Algériens, qui comptent également 5 médailles en argent et 4 en bronze, occupent provisoirement la 3e place au tableau, derrière la Tunisie (24 or, 21 argent, 17 bronze) et le Maroc (5 or, 5 argent, 5 bronze). Ce rendez-vous prend fin samedi avec le déroulement des épreuve de la 3e et dernière journée. 18 pays prennent part au rendez-vous de Tunis et un total de plus de 200 athlètes (hommes et femmes) prennent part à cette compétition, selon le comité d'organisation. Ce meeting est un des neuf grands prix inscrits au calendrier annuel du Comité paralympique international (IPC) et il réunit, généralement, des athlètes de niveau mondial. En cette année 2017, il constitue une étape préparatoire pour les athlètes présents en vue des prochains Championnats du monde prévus à Londres du 4 au 23 juillet prochains.