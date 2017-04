ORGANISATION DES COMPÉTITIONS AFRICAINES Le Cosafa veut réviser les choix de Hayatou

Le président du Conseil des Fédérations de football d'Afrique australe (Cosafa), Philip Chiyangwa a assuré que les pays de la région sont capables et prêts à abriter des compétitions africaines de football, s'ils sont sollicités, dénonçant la marginalisation des pays de la région.

«De nombreux pays du Cosafa sont prêts à accueillir des compétitions africaines et les choses devront être faites de manière différentes, très prochainement», a indiqué Chiyangwa. «C'est notre continent, notre Afrique et nous avons le droit de poser des questions quand nous nous sentirons lésés par certaines décisions et l'attribution des CAN 2019, 2021 et 2023 respectivement au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée nous a grandement lésée.»

Philip Chiyangwa, également président de la Fédération zimbabwéenne de football a dit avoir envoyé un courrier officiel au président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad, au nom des pays membres du Conseil des Fédérations de football d'Afrique australe (Cosafa), pour demander une transparence totale dans le choix des pays hôtes des tournois de football dans le continent.

«Pour nous pays de la Cosafa, il est inconcevable que cinq tournois d'affilée soient organisés dans une seule région du continent. Cela démontre l'inégale intérêt que la CAF porte à ses membres. C'est pour cela que le Cosafa demande qu'un nouveau et transparent processus soit effectué pour l'attribution des CAN 2019, 2021 et 2023», a notamment écrit le président dans sa lettre à la CAF.

Le président de la Fédération zimbabwéenne de football est également revenu sur le retrait de la CAN U17 à Madagascar, soulignant son mécontentement sur la manière dont ce retrait a été effectué et qui n'était pas lié au football.

«De notre point de vue, si retrait il devait y avoir, l'organisation de ce tournoi devait revenir à un membre du Cosafa surtout que le Gabon venait d'abriter la CAN seniors 2017», a-t-il conclu.