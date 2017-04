PRÉPARATION DES JEUX OLYMPIQUES 2020 Une délégation d'athlètes algériens à l'Insep de France

Une délégation d'athlètes olympiens algériens, conduite parAbderrahmane Hammad, président de la commission des athlètes au sein du Comité olympique et sportif algérien (COA), effectue une visite de travail à l'Institut National des Sports, de l'expertise et de la performance de France (Insep), a-t-on appris avant-hier auprès de l'instance olympique algérienne. Au cours de sa visite, inscrite dans le cadre de la préparation des prochaines échéances sportives internationales, principalement les Jeux olympiques de Tokyo 2020, la délégation du COA a eu, jeudi à Paris, des entretiens avec les responsables de l'Institut français, à leur tête son directeur général. Au cours de ces entretiens qui se sont déroulés dans un climat convivial, les deux parties ont abordé les questions ayant trait à la préparation des athlètes de haut niveau, le double projet sportif, l'apport de l'expertise étrangère, la formation et la reconversion des athlètes de haut niveau, et enfin le soutien à la préparation des Equipes nationales des sports collectifs. Par ailleurs, la délégation du COA a visité les installations d'entraînement, d'hébergement, de restauration, médicales, de prophylaxie et de récupération et s'est informée sur leur mode d'organisation et de gestion. Des échanges fructueux qui ont eu lieu ont permis d'entrevoir la signature prochaine de conventions.