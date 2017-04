WALID REGRAGUI, EX-INTERNATIONAL MAROCAIN "Alcaraz, un bon coup pour l'Algérie"

L'entraîneur du FUS Rabat et ancien international marocain, Walid Regragui, applaudit le choix de la Fédération algérienne de football d'avoir engagé le technicien espagnol Lucas Alcaraz qui l'avait entraîné par le passé.

«Alcaraz est un entraîneur rigoureux qui a acquis beaucoup d'expérience. Il a commencé tôt sa carrière d'entraîneur. Il est très exigeant envers les joueurs sur le plan tactique et dans le jeu. C'est un homme bien. Il m'a beaucoup aidé à m'intégrer à Santander. C'est un bon choix pour la sélection. Il va apporter son jeu à l'espagnol et sa rigueur tactique. Vu la qualité technique des joueurs algériens, c'est un profil qui peut apporter beaucoup à la sélection algérienne. C'est un vrai professionnel, il communique bien avec les joueurs, il va leur demander beaucoup», a déclaré Regragui à la Radio algérienne. «Alcaraz est un homme de challenges. Il en a relevé beaucoup en Espagne, en sauvant des équipes de la relégation. Les clubs espagnols ne feraient pas souvent appel à lui s'il n'est pas un bon entraîneur.

La sélection algérienne constitue un bon challenge pour lui. C'est une opération commando pour lui et pour les joueurs. Brahimi peut en parler plus que moi sur lui du moment qu'il l'avait entraîné à Grenade. Moi, je l'ai connu en 2004 et 2005, il a certainement évolué depuis. Je suis persuadé que c'est un bon coup pour l'Algérie. C'est une bonne opportunité pour lui pour se faire un nom sur la scène africaine, c'est tout bénef pour les deux parties», a ajouté l'ancien international marocain, né et formé en France.