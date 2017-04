IL EST LE COACH LE MOINS CHER DE L'EN DEPUIS DIX ANS Un salaire de 35 000 euros pour Lucas Alcaraz

Par Lounès MEBERBECHE -

Après avoir signé son contrat pour deux ans avec l'objectif de qualifier l'EN à la CAN 2019 et atteindre les demi-finales de ce tournoi, Lucas Alcaraz devrait animer une conférence de presse ici à Alger au CTN de Sidi Moussa demain ou après-demain.

Selon les rumeurs qui circulent et après sa désignation à la tête de la sélection algérienne, le nouveau coach des Verts, l'Espagnol Lucas Alcaraz, devrait percevoir un salaire mensuel qui avoisinerait les 35 000 euros, soit 400 millions de centimes, rien que pour lui. Un prix bien en dessous de ses prédécesseurs qui ont défilé à la tête des Verts, à l'instar du Belge Georges Leekens (37 000 euros), du Serbe Milovan Rajevac (40 000 euros), du Français Christian Gourcuff (55 000 euros) ou encore du Bosniaque Vahid Halilhodzic (65 000 euros), sans oublier avant ces coachs étrangers, les deux derniers techniciens locaux qui ont drivé la sélection nationale, en l'occurrence Abdelhak Benchikha (12 000 euros) et enfin Rabah Saâdane (17 000 euros). Ainsi, en ce temps d'austérité et même si les caisses de la FAF sont gonflées à bloc, avec pas moins de 730 milliards laissés par Mohamed Raouraoua et son équipe, le nouveau patron de la FAF, Kheireddine Zetchi, a préféré lui engager un coach de moindre envergure mais surtout qui coûte beaucoup moins cher et qui est tout heureux de diriger sa toute première sélection. Par ailleurs, après avoir signé son engagement pour un contrat de deux années renouvelables avec l'objectif de qualifier l'Equipe nationale à la CAN 2019 du Cameroun et atteindre les demi-finales de ce tournoi, Lucas Alcaraz devrait prendre ses fonctions, juste après sa présentation et sa conférence de presse prévue ici à Alger au Centre technique de Sidi Moussa demain ou après-demain. Il doit ainsi commencer son travail le plus tôt possible pour préparer son premier défi officiel contre le Togo, programmé pour normalement le 15 juin prochain pour le compte de la 1ère journée des qualifications à la CAN 2019. mais avant, le public algérien devra découvrir le visage du nouveau coach des Verts à l'occasion du match amical prévu contre la Guinée le 6 juin prochain à Blida.