CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 2017 DE JUDO L'Algérie provisoirement en tête

la compétition se poursuit aujourd'hui à Madagascar

L'Algérie participe à cette compétition, organisée du 14 au 16 avril à Antanarivo, avec 18 athlètes: neuf messieurs et autant de dames.

La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo avec un total de 12 médailles (3 or, 4 argent et 5 bronze), s'est provisoirement emparée de la première place aux championnats d'Afrique 2017 actuellement en cours à Madagascar, à l'issue de la première journée de compétition, disputée avant-hier dans la capitale Antananarivo. Les trois médailles d'or algériennes ont été l'oeuvre de Meriem Moussa (- 52 kg), Houd Zourdani (- 66 kg) et Nadjib Temmar (Open), au moment où Mohamed Rebahi (-60 kg), Wali Ezzine (-66 kg), Ratiba tariket (-57 kg) et Sonia Asselah (Open) ont pris l'argent. La moisson des Verts a été bonifiée par quatre médailles de bronze, l'oeuvre de Belkadi Amina (-63 kg), Faïza Aissahine (-52 kg) et Djeddi Oussama (-73 kg). Belkadi avait pourtant commencé par se faire éliminer dès le 2e tour, contre la Camerounaise Dombeu Wezeu, mais elle a reçu une seconde chance au repêchage et elle l'a parfaitement saisie, en battant respectivement l'Angolaise Priscilla Marta et la Camerounaise Bibiene Fopa, pour prendre le bronze. A l'issue de cette première journée de compétition, l'Algérie est temporairement en tête avec 12 médailles (3 or, 4 argent et 5 bronze), devant la Tunisie (2 or, 2 argent) et le Maroc (1 or, 4 bronze).

Hier en début d'après-midi, Abderrahmane Benamadi a décroché la médaille de bronze après sa défaite contre le Camerounais Dieudonné Dolassem en demi-finale des moins de 90 kg, disputée hier à Antananarivo. Versé dans la poule «A», Benamadi a été exempté du premier tour et n'a eu besoin que d'une seule victoire contre le Kenyan John Kirimi pour aller en demi-finale, où il s'est finalement incliné contre le champion de la poule «B», le Camerounais Dolassem.Souad Belakhal a décroché la médaille de bronze après sa défaite contre la Marocaine Assmaa Niang en demi-finale des moins de 70 kg, disputée à Antananarivo. Versée dans la poule «B», Belakhal avait dominé la Guinéenne Sylla Mamadama (1er tour), puis la Camerounaise Sophina Ayuk Arrey (2e tour) pour atteindre les demi-finales, où elle s'est finalement inclinée contre la Marocaine Niang. Belakhal offre ainsi une 12e médaille à l'Algérie dans ces championnats d'Afrique (seniors).

L'Algérie participe à cette compétition, organisée du 14 au 16 avril à Antanarivo, avec 18 athlètes: neuf messieurs et autant de dames. Au total, ils sont 188 athlètes (113 messieurs et 75 dames) de 22 pays à prendre part à ces championnats d'Afrique. L'Algérie, le Cameroun et Madagascar sont les nations les mieux représentées dans ce tournoi, avec une vingtaine d'athlètes chacune, au moment où le Ghana n'a engagé qu'un seul athlète, ce qui en fait la nation la moins bien représentée. La compétition se poursuivra aujourd'hui, avec le déroulement des combats «par équipes».