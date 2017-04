COUPE DE LA CAF - 16ES DE FINALE:JS KABYLIE-TP MAZEMBE (AUJOURD'HUI-18H) Les Canaris face à un sacré défi

Par Bachir BOUTEBINA -

Les joueurs du duo Rahmouni-Moussouni espèrent que le public du stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou répondra à l'appel, et jouera son rôle de véritable 12e homme, souvent décisif dans ce type de rencontre.

Aujourd'hui en fin de journée, les Canaris du Djurdjura accueillent à leur tour les prestigieux Congolais de Lubumbashi, en l'occurrence les redoutables Corbeaux du TP Mazembe, dans le cadre des 16es de finale bis, qualificatifs à la phase des poules de la coupe de la CAF.

Une manche retour très attendue par le grand public kabyle, et au cours de laquelle notre second représentant en C 2, tentera de renverser la vapeur, notamment en espérant remonter chez lui un handicap de deux buts, et pourquoi pas, arracher surtout la qualification aux dépens du dernier détenteur du trophée numéro deux africain.

Les Canaris Kabyles seront donc face à un sacré défi à relever à tout prix, tant il vrai que le TP Mazembe n'est nullement aujourd'hui n'importe quel adversaire sur le continent noir. Il n'en demeure pas moins qu'en football tout est possible, et malgré le 2 à 0 concédé par le ténor kabyle à Lubumbashi, les camarades du capitaine Ali Rial sont capables de rendre la pareille aux Corbeaux de la RDC. Pour ce faire, le onze kabyle qui sera aligné aujourd'hui par le duo Rahmouni-Moussouni, devra impérativement prendre rapidement à la gorge les gars de Mazembe, afin de les empêcher de développer leur jeu habituellement efficace dans ce type de confrontation. Il faudra surtout faire douter d'entrée de jeu le ténor congolais, avec l'obligation pour la formation kabyle de trouver rapidement le chemin des filets adverses.

A ce titre, tous les observateurs avertis en la matière, pensent réellement que les coéquipiers de Boulaouidet peuvent surprendre le TP Mazembe dont la défense s'est avérée le maillon faible. Un secteur de jeu des Corbeaux qu'il faudra mettre très vite à rude épreuve, si les Canaris souhaitent arriver à leurs desseins, notamment avant la pause. Il faudra surtout aussi faire très attention dans le même temps à cette très redoutable attaque du TP Mazembe qui reste le point fort des Corbeaux de Lubumbashi.

A ce titre aussi, et en l'absence des défenseurs Berchiche et Ferhani, pour cause de suspension, auquel il faut ajouter celle de l'excellent Aïboud, contraint de déclarer forfait, la défense kabyle au sein de laquelle on devra retrouver dans la cage le portier Asselah, aura la dure tâche d'éviter d'encaisser le moindre but, susceptible d'anéantir tous les espoirs des Canaris.

Les Redouani, Guemroud, et autres Rial, doivent impérativement fermer tous les espaces. Il est surtout acquis d'avance que les Yettou, Mebarki, Benaldjia, Baïtèche et le revenant Medjkane sur le flanc gauche, doivent exercer un pressing très haut sur les Corbeaux.

Reste à savoir si l'excellent et expérimenté défenseur axial Sofiane Khellili, sera parfaitement au top physiquement, pour effectuer sa première apparition avec les Canaris. Concernant l'attaque kabyle, Boulaouidet sera une fois de plus l'attaquant repère capable de faire très mal au TP Mazembe, pour peu que l'actuel goléador de la JSK retrouve son sens du but. Côté supporters kabyles, tous les joueurs du club des Genêts, espèrent que le public du stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou répondra à l'appel, et jouera son rôle de véritable 12ème homme, souvent décisif dans ce type de rencontre. Pour le Franco-Algérien Medjkane, qu'importe le onze kabyle qui sera finalement choisi par l'actuel staff technique, seule la qualification au prochain tour constitue désormais le principal objectif pour les Canaris du Djurdjura. Pour Lounès Gaouaoui, si en 2000 la JSK avait largement dominé au score le TP Mazembe (5-0), quand bien même depuis cette époque les Corbeaux de Lubumbashi ont réussi un retour fulgurant sur le continent noir, tout reste tout de même du domaine du possible aujourd'hui pour les Canaris de l'emblématique ex-keeper numéro un de la prestigieuse JSK d'antan. L'ancien portier international est surtout persuadé que les Canaris auront surtout tout à gagner face à un sacré défi du nom du TP Mazembe.

La qualification à la phase des poules de la coupe de la CAF est désormais totalement tributaire d'un onze kabyle, parfois capable de «se dépasser» dans l'adversité. La Kabylie et tout le foot algérien veulent encore y croire. C'est le grand défi qui attend aujourd'hui le ténor du Djurdjura. Canaris Kabyles et Corbeaux de Lubumbashi se retrouvent pour un énième face-à-face, dans la pure tradition des prestigieux ténors africains.

Un match retour qui fera le plein ce soir à Tizi Ouzou.