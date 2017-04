DES NOMS SONT PRESSENTIS POUR COMPLÉTER LE STAFF ESPAGNOL Quel coach local pour les Verts?

Par Saïd MEKKI -

Le nouveau sélectionneur des Verts sera assisté de ses compatriotes Jesus Canadas et Angel Campos

Le staff technique des Verts devrait bien connaître la présence des «techniciens» locaux dont les noms devraient être incessamment connus.

Le nouveau sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne de football, l'Espagnol, Lucas Alcaraz s'est bien mis d'accord avec le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi pour ramener avec lui ses deux fidèles collaborateurs espagnols, à savoir son adjoint Jesus Canadas et le préparateur physique Miguel Angel Campos. Il s'agit de ses deux hommes de confiance qui ont toujours travaillé avec lui, notamment lors de son dernier passage à Grenade.

Justement, ce staff n'est pas encore complet puisque le président de la FAF exige également la présence d'un staff algérien avec le trio espagnol.

Ainsi, le staff des Verts sera renforcé avec des techniciens algériens, un adjoint local ou deux, tout au plus, et un entraîneur des gardiens de but.

De ce côté, plusieurs noms et en particulier des anciens internationaux algériens ont été cités pour faire partie du nouveau staff technique des Verts avec les trois Espagnols dont le sélectionneur en chef Alcaraz.

Des jeunes entraîneurs et anciens internationaux se sont bien mis en valeur dans les championnats de Ligues 1 et 2, à l'image de Bilele Dziri, Omar Belatoui, Cherif El-Ouazzani, Mounir Bougherara sans oublier Kheireddine Madoui qui, lui, s'est même mis en valeur en dehors d pays, notamment sur le plan continental et régional. D'autant que Madoui qui a déjà remporté la Ligue des champions d'Afrique avec l'ES Sétif a été même cité en qualité de futur coach de la sélection olympique.

Ces jeunes coachs et bien d'autres d'ailleurs, sont en train de faire leurs preuves pas seulement au niveau des divisions supérieures. Et il faut bien les encourager.

On parle d'un ou de deux adjoints locaux pour Lucas Alcaraz afin de les orienter pour, d'une part, l'aider dans sa tâche, notamment en se chargeant de suivre les joueurs locaux, comme le faisait Nabil Neghiz, récemment, et ensuite, pour «apprendre» à ses côtés et aux côtés de ses adjoints des ficelles du métier très ingrat dans le domaine du coaching. Ils seront donc en premier lieu de vrais intermédiaires entre le nouveau staff et les joueurs locaux. Et se trouver dans ce staff élargi serait pour le ou les coachs locaux (ce sera selon le choix prévu par qui de droit), une sorte d'atelier d'apprentissage pour évoluer et pourquoi pas débuter en prenant la sélection olympique avant celle des «A», objectif de tout entraîneur ambitieux. Et justement, aux dernières nouvelles, l'entraîneur des gardiens de but de la sélection algérienne devrait également être un «technicien spécialisé» algérien.

La FAF en collaboration avec la direction technique nationale (DTN) choisirait un jeune entraîneur des gardiens de buts possédant les qualifications requises pour bien préparer les portiers de l'Equipe nationale. Et si pour ce poste, aucun nom n'a été annoncé par les médias, il faut reconnaître, tout de même, qu'il y a une armada d'anciens gardiens de but internationaux algériens convertis en coachs.

Le choix est donc bien élargi de ce côté-ci pour les concernés.

Reste donc à attendre d'ici mercredi prochain, lors de la conférence de presse prévue par le nouveau sélectionneur des Verts, l'Espagnol Lucas Alcararaz et le président de la FAF pour être définitivement fixé sur le staff de la sélection algérienne au complet.