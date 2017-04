"Nous devons continuer dans cet état d'esprit"

«C'est une qualification méritée pour la phase de poules face à un adversaire dont nous avons pu déceler ses faiblesses lors du match aller (ndlr, défaite 1-0). Les joueurs ont réalisé le match qu'il fallait en se donnant à fond jusqu'au bout, ils sont à féliciter pour les efforts. Nous sommes rentrés dans le vif du sujet dès la première période en exerçant un pressing haut dans le camp de l'équipe adverse.

Le premier but a fini par libérer les joueurs, ce qui leur a permis de gérer la rencontre à leur avantage par la suite.

Je retiens la réaction positive du compartiment offensif, même si nous aurions pu marquer plus de quatre buts. Maintenant, nous devons continuer dans cet état d'esprit et essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition.

Notre premier objectif de passer pour les poules a été atteint, à nous maintenant de viser plus haut.»