ALEXIS SANCHEZ EN RECRUE PHARE, 6 ARRIVÉES PRÉVUES Le PSG a un plan pour cet été

Les résultats décevants de cette saison ont conforté les dirigeants qataris du club de procéder à des changements d'envergure dans l'effectif parisien.

Deuxième en Ligue 1, éliminé sur une claque en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a déçu la direction du club. Selon L'Equipe, les grandes manoeuvres pour l'été prochain ont déjà démarré en coulisses. Alexis Sanchez est bien la priorité du PSG, qui compte recruter pas moins de six joueurs. On s'attendait à du mouvement, cela pourrait même être un grand ménage qui attend le Paris Saint-Germain l'été prochain. L'Equipe dévoile dans son édition d'hier les contours de ce que pourrait être le mercato estival du PSG. Entre Paris et Alexis Sanchez, on ne compte plus les rumeurs. L'attaquant chilien fait partie des joueurs les plus fréquemment envoyés dans la capitale et l'été 2017 pourrait être la concrétisation de ce dossier. L'Equipe assure que le PSG a bien fait du Gunner sa cible principale pour la saison prochaine. Déjà entamés depuis plusieurs mois, les négociations entre l'entourage du joueur et l'encadrement du club parisien se sont accélérés, notamment depuis le 6-1 reçu à Barcelone. Le quadruple champion de France en titre souhaite surfer sur l'incapacité d'Arsenal à se montrer performant et la frustration grandissante de Sanchez pour l'attirer dans l'Hexagone. Avec un contrat ne durant que jusqu'en 2018, le PSG espère aussi recruter une star sans avoir à en payer le prix (trop) fort. Le chemin de la sortie se précise de plus en plus pour l'ancien joueur du Barça après que celui-ci a refusé les dernières offres de prolongation des Gunners. En bon contact avec Nasser Al-Khelaïfi, Arsène Wenger verrait plutôt d'un bon oeil le départ de son attaquant vedette vers la Ligue 1 au lieu de renforcer un concurrent direct comme Chelsea ou Manchester City, intéressés par le joueur aux 18 buts cette saison en Premier League. Sanchez possède le profil tant recherché depuis des mois par Paris, à savoir un joueur offensif polyvalent, capable d'évoluer sur un côté, en soutien de l'avant-centre ou comme une vraie alternative à Edinson Cavani. Outre le double vainqueur de la Copa America, d'autres transferts devraient avoir lieu. Le quotidien sportif évoque un nombre de six recrues potentielles l'été prochain. La signature d'Alexis pousserait ainsi vers la sortie Jesé et Lucas. Au milieu de terrain, Paris vise le poste pour poste. Grzegorz Krychowiak et Blaise Matuidi - malgré une proposition de contrat - ne seront pas retenus, si leurs remplaçants sont déjà trouvés. Et le club a déjà une piste sérieuse pour compenser la perte de l'international français, notamment suivi par la Juventus il y a quelques mois. Rayonnant avec le Real Madrid samedi contre Gijon, Isco (sous contrat jusqu'en 2018, comme Sanchez) est toujours très apprécié dans la capitale dans un profil de relayeur plus technique que Matuidi. Une telle hypothèse ne laisserait pas le joueur «indifférent» selon le journal. Dernier chantier, la défense subirait également d'importants changements. Maxwell devrait voir son aventure parisienne prendre fin, libérant par la même occasion la place d'extra-communautaire à Alexis Sanchez. Le PSG souhaite par conséquent un arrière gauche capable de concurrencer Layvin Kurzawa et vise toujours le Suisse de Wolfsburg Ricardo Rodriguez. Un défenseur central est également désiré, alors que le départ de David Luiz pour Chelsea lors du dernier jour du mercato 2016 n'a pas été compensé. La surprise de l'été pourrait être dans les buts puisqu'Unai Emery verrait d'un bon oeil l'arrivée d'un nouveau gardien. Difficile à imaginer alors que Kevin Trapp et Alphonse Aréola sont encore dans l'effectif, sans parler de Salvatore Sirigu dont le prêt à Osasuna prend fin au terme de la saison.