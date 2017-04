BUTEURS ALGÉRIENS EN EUROPE Belfodil se rapproche de Saâdi, Hanni stagne

L'attaquant international algérien du Standard de Liège, Ishak Belfodil, auteur avant-hier de son 13e but en championnat belge, n'est désormais qu'à une seule longueur du meilleur buteur algérien de Belgique Idriss Saâdi (Courtrai), au terme de la 2e journée des play-offs pour l'Europa League. Saâdi, resté muet depuis quelques journées, est menacé par le retour en force de Belfodil, auteur de deux buts en une semaine et qui semble bien parti pour dépasser Saâdi. L'autre international algérien évoluant en Belgique, Sofiane Hanni (Anderlecht) stagne avec 8 réalisations. Son dernier but remonte au mois de février dernier. Au classement général des buteurs, Saâdi pointe à la 5e place, à six longueurs du meilleur goleador Teodorczyk d'Anderlecht qui compte 20 réalisations. Belfodil, qui a battu son record de buts inscrits sur une saison, occupe la 7e place alors qu'Hanni pointe à la 19e place.