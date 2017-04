CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE HANDBALL (PLAY-OFFS- 5E JOURNÉE) Le mano à mano continue entre le CRBBA et le GSP

La lutte pour le titre de champion d'Algérie de handball continue entre le CR Bordj Bou Arréridj et le GS Pétroliers. Les deux prétendants au sacre se sont imposés, avant-hier, pour le compte de la -5e journée des play-offs. Les Bordjiens se sont imposés face au CRB Mila (22-18), alors que le GS Pétroliers est allé battre le C. Chelghoum Laïd, chez lui, sur le score de 27 à 23. Pour sa part, l'ES Aïn Touta s'est baladé face à l'IC Ouargla (26-18) dans un match sans enjeu. En revanche, le match CRB Baraki-JSE Skikda n'a pas eu lieu en raison du forfait de la formation de Baraki. Sans domicile fixe depuis la réquisition de la salle OMS de Baraki, pour les besoins de la campagne électorale des législatives du 4 mai prochain, le CRBB n'a pu effectuer qu'une seule séance d'entraînement cette semaine et a donc préféré ne pas se présenter sur le parquet de la salle de Beaulieu (Alger), où était programmée la rencontre. A la suite de ce forfait, la JSE Skikda empoche le gain du match et le CRBB se voit défalquer d'un point au classement.