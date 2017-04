CLUB AFRICAIN Chenihi et Belkhiter qualifiés en coupe de la CAF

Le Club Africain s'est qualifié pour les poules de la coupe de la Confédération africaine. Le club tunisois a une nouvelle fois fait trembler les filets à plusieurs reprises sur la scène continentale. Le club des deux Algériens Ibrahim Chenihi et Mokhtar Belkhiter a largement défait les Mauriciens de l'AS Port Louis 2000 (4-2) en 16es de finale bis retour de la coupe de la Confédération. Déjà vainqueur (2-1) en déplacement à l'aller, le club tunisien a confirmé. Large dominateur, le Club Africain avait fait le boulot en première période avec un avantage de quatre buts. Saber Khalifa (8'), Matthew Rusike (12'), Ali Abdi (37') et Ghazi Ayadi (39') ont marqué. Le score étant déjà acquis à la pause, les joueurs tunisiens n'ont pas forcé en deuxième mi-temps et l'adversaire mauricien en a profité pour sauver l'honneur à deux reprises. Guikak et Boutard ayant marqué.