COUPE D'ALGÉRIE DE VOLLEY-BALL NRBB Arréridj-OMK El Milia en finale

La finale de la coupe d'Algérie de volley-ball sera animée par le NRBB Arréridj et l'OMK El Milia. Les deux formations ont composté leurs billets pour l'ultime rencontre à l'issue des demi-finales disputées avant-hier. Lors de la première demi-finale jouée, à Bouira, le NR Bordj Bou Arréridj a eu le dernier mot. Décidément, les confrontations entre le GS Pétroliers et le NR Bordj Bou Arréridj se suivent et se ressemblent. Triple détenteur du trophée, le NRBBA s'est hissé en finale pour la 10e fois de suite aux dépens de son grand rival. Pour ce remake de la dernière finale, le GSP n'a pas réussi à prendre sa revanche et la partie s'est soldée sur une nouvelle victoire des protégés de Abdelbaki Dif, sur le score de 3 sets à 0 (23-25, 24-26, 24-26). En véritable outsider, l'OMKEM a endossé ce rôle à la perfection, en éliminant l'un des grands spécialistes de l'épreuve, à savoir le MB Béjaïa (3-1). Alors que le premier set a été à l'avantage des Béjaouïs (18-24), l'OMK El Milia s'est révolté dans le second set (25-22) pour ensuite enchaîner avec deux autres sets (26-24, 25-20) qui lui ouvrent, pour la première fois de son histoire, les portes de la finale.