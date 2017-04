COUPE D'ALGÉRIE FÉMININE (SENIORS) L'AS Sûreté nationale et la JF Khroub en finale

L'AS Sûreté nationale et la JF Khroub se sont qualifiées pour la finale de la coupe d'Algérie de football féminine seniors, à l'issue des demi-finales disputées avant-hier. L'équipe de la Sûreté nationale, s'est imposée face à Affak Relizane sur le score de un but à zéro

(1-0), en demi-finale disputée au stade du 20-Août 1955, alors que la JF Khroub a éliminé le CF Akbou sur le même score d'un but à zéro (1-0) lors de la seconde demi-finale au Khroub.