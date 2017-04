LEICESTER CITY Mahrez passeur contre Palace

Leicester City se déplaçait avant-hier après-midi sur le terrain d'une des équipes les plus en forme de Premier League, Crystal Palace (J33). Les Foxes ont mené par deux buts d'écart au Selhurt Park, avant d'être rejoints au score. Si Riyad Mahrez était titularisé pour cette rencontre, Islam Slimani, blessé à l'entraînement, était forfait. Les choses ont rapidement débuté avec une ouverture du score précoce pour les visiteurs. Sur une longue touche de Fuchs côté gauche, Huth impose sa grande taille dans la surface de but et prolonge le ballon de la tête. Imparable pour Hennessey, (1-0) pour les Foxes (6'). Suite à un corner infructueux pour Crystal Palace, Riyad Mahrez s'empare du ballon puis lance admirablement Vardy parti en toute vitesse en contre. L'international anglais élimine son ex-coéquipier Schlupp puis enroule son ballon que ne peut stopper Hennesey. (2-0) pour les hommes de Shakespeare (52'). Il s'agit de la 3e passe décisive de la saison pour l'Algérien, loin de ses statistiques de la saison dernière. Les Londoniens réduiront l'écart au score dans la foulée par Cabaye (54'). L'inévitable et imposant Benteke parviendra à égaliser de la tête à la (70'). Menés (0-2), les Londoniens viennent de refaire leur retard. Malgré une nette domination des Londoniens, le score n'évoluera plus, (2-2). Mahrez sera remplacé à la 75' par Gray, en prévision du match retour des quarts de finale de Ligue des Champions en milieu de semaine prochaine face à l'Atlético. Au classement, Leicester occupe le 12ème rang (37 points) en Premier League.