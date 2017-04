MONTPELLIER 11ème but de la saison pour Boudebouz

Après cinq matchs sans victoire, dont trois défaites d'affilée, Montpellier a renoué avec le succès en disposant la semaine dernière de Caen, enchaînant une nouvelle victoire en battant l'équipe de Lorient (2-0) avant-hier soir au stade de la Mosson dans le cadre de la 33e journée du Championnat de Ligue 1. C'est l'international algérien Ryad Boudebouz qui ouvre le score en première mi-temps. Profitant d'un ballon dégagé suite à une occasion montpelliéraine, il enveloppe du pied droit, une fois n'est pas coutume, à l'entrée de la surface de réparation. Son envoi trouve la lucarne et Montpellier mène dès la 8e minute. Le Belge Mbenza fera le break peu avant la demi-heure de jeu (27'). Le score n'évoluera plus, les Pailladins l'emportent (2-0) grâce notamment au 11e but de la saison de l'international algérien, auteur de sa meilleure saison en termes de buts marqués de sa carrière. Au classement, Montpellier est 12e (39 points) et se donne un peu d'air dans le cadre de la lutte pour le maintien.