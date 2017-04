PLUSIEURS JOUEURS ONT RETROUVÉ LEUR FORME Le pari réussi de Mouassa

Au cours de ces dernières semaines, le joueur à vocation offensive Walid Derrardja, retrouve peu à peu sa forme. Un excellent attaquant arrivé la saison écoulée au MC Alger, en provenance du Mouloudia d'El Eulma, où l'actuel sociètaire du Doyen, avait longtemps brillé de mille feux, notamment aux côtés de Chenihi, aujourd'hui au Club Africain de Tunis.

Derrardja qui avait été recruté par le Mouloudia au cours de l'été 2015, figurait à l'époque parmi les meilleurs attaquants locaux, capables de gagner leur place avec les Verts. Mais malheureusement pour l'ancien Nahdiste, l'ex-attaquant vedette du MCEE a mis un temps fou au MCA, avant de retrouver au cours de cette fin de saison son punch, et notamment sa forme physique. Pour preuve, Walid Derrardja rayonne actuellement au sein du Mouloudia d'Alger. Et c'est vraiment tant mieux pour ce joueur très talentueux qui n'avait pas été épargné pendant longtemps par les blessures.

Dans le même registre, sur le plan défensif, la paire centrale constituée depuis peu par les défenseurs axiaux Bouhenna et Mebarakou, semble de plus en plus convaincre dans un secteur de jeu souvent décrié par tous les Mouloudéens. Les deux longilignes arrières centraux, arrivés l'été dernier, respectivement en provenance du CSC et du MOB, ont encore marqué des points, notamment en mettant à profit les absences de leurs coéquipiers défenseurs Demou et Azzi. D'ailleurs contre les Young Africans, Bouhenna et Mebarakou n'ont rien laissé passer, au point où le portier Chaouchi a été obligé d'attendre la 60ème mn de jeu pour se mettre en évidence.

Bouhenna et Mebarakou sont devenus depuis peu les nouvelles «tours de contrôle» de la défense mouloudéenne. Reste à savoir maintenant si le coach Kamel Mouassa continuera à faire confiance à ces deux défenseurs, souvent restés dans l'ombre, et qui peuvent désormais voir grand avec le Mouloudia d'Alger. Trois joueurs qui peuvent même frapper aux portes de la sélection A. Il faut enfin aussi souligner que des éléments comme Mansouri, Chérif El Ouazzani, et autre jeune très prometteur Chita, ne sont pas du tout aujourd'hui en reste.