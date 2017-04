LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL L'AG extraordinaire décalée au 17 mai

Par Lounès MEBERBECHE -

Programmée initialement pour le 7 mai 2017, l'assemblée générale extraordinaire de la Ligue de football professionnel a décidé de décaler cette réunion au mercredi 17 mai 2017 à 11h. En effet, hier un communiqué a été publié sur le site officiel de la LFP pour informer les membres de son AG du déroulement de cette AGEX au Centre technique national de Sidi Moussa pour cette date du 17 mai. L'ordre du jour sera, comme annoncé auparavant, la reconfiguration du conseil d'administration et la poursuite des activités de la Ligue. Selon une autre source, le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, devrait annoncer ce jour-là son retrait définitif de la LFP, choisissant ainsi de précipiter la fin de son mandat, qui normalement s'achève dans deux ans, pour laisser place aux autres candidats prétendants à ce poste, à l'image du président de l'ESS, Hassan Hamar et donner au passage le temps aux membres du bureau de la LFP de se préparer et disposer du temps imparti (60 jours) pour préparer leur campagne.