COUPE DE LA CAF - 16ES DE FINALE:QUALIFIÉ EN PHASE DES POULES 6 ANS APRÈS Le Doyen se rassure enfin au 5-Juillet

Par Bachir BOUTEBINA -

C'est finalement sur le score éloquent de 4 à 0 aux dépens des Tanzaniens des Young Africans, que le Mouloudia d'Alger a composté avant-hier au stade du 5-Juillet son billet qualificatif à la phase des poules de la coupe de la CAF. Une seconde manche remportée sans coup férir par les Algérois qui avaient déjà atteint la pause sur le score de 2 à 0, suite aux buts inscrits par Aouedj (14'), et notamment celui de Walid Derrardja (39'), sous la forme d'un coup franc direct. Une deuxième réalisation mouloudéenne qui allait sonner le glas pour des Tanzaniens très vite complètement débordés de partout, et qui allaient faire preuve de beaucoup d'antijeu, notamment à l'instar du joueur Hassan Ramdhani. Un comportement très négatif de la part des Young Africans de Dar es Salam, qui allaient en seconde période de jeu subir le diktat d'un MCA extrêmement transcendant en attaque, sous la houlette des Kacem Mehdi, Zerdab, Aouedj, et notamment un Derrardja complètement retrouvé, et actuellement au meilleur de sa forme. Le 3ème but du Doyen aura été l'oeuvre de Zerdab, vingt minutes après l'entame de la seconde mi-temps, avant qu'Aouedj ne corse l'addition durant les temps morts. Un match retour au cours duquel le onze algérois a fait étalage d'un jeu des plus rigoureux sur tous les plans, avec au final une attaque enfin retrouvée qui a inscrit la bagatelle de quatre buts. Il était surtout très important pour le Mouloudia de renouer avec la victoire au stade du 5-Juillet où le ténor de la capitale avait perdu de son football depuis le mois de janvier dernier. De plus, cette qualification des gars de Bab El Oued à la phase des poules de la C2, une première en la matière pour le MCA, est intervenue au moment précis où il avait un besoin de sérénité. Il est vrai qu'au cours de la précédente semaine, le Mouloudia était au centre d'une violente polémique qui aurait pu influer sur l'équipe algéroise. Maintenant que les camarades de Hachoud ont atteint l'objectif d'être toujours en course en coupe de la CAF, il faudra se concentrer désormais sur la fin de la saison en cours, tant en championnat qu'au niveau de la coupe d'Algérie. Il est vrai que ce nouveau pas franchi par notre actuel représentant en coupe de la CAF, devra logiquement booster davantage les coéquipiers de Seguer. En attendant de connaître leurs futurs adversaires «africains», les Mouloudéens savent pertinemment que la saison est loin d'être terminée. Enfin, une fois n'est pas coutume, le coach Mouassa affichait avant-hier après la rencontre, un visage qui traduisait bien la profonde satisfaction d'un technicien souvent «sous pression». Côté galerie mouloudéenne, les 25 000 supporters présents samedi dernier au 5-Juillet, en ont eu pour leur argent. Reste à savoir si le Doyen est désormais en mesure de rééditer son dernier excellent visage affiché face aux Young Africans.