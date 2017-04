JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE Avant-dernier stage des Verts à Sidi Moussa

Par Saïd MEKKI -

La délégation algérienne s'envolera à bakou (Azerbaïdjan) pour disputer son premier match le 8 mai prochain

A l'issue de ce stage qui prendra fin mercredi, les joueurs seront laissés à la disposition de leurs clubs pour 5 jours avant de les regrouper, au début du mois de mai, pour préparer la compétition en elle-même avant le déplacement prévu le 5 mai.

La sélection algérienne de football devant participer aux Jeux de la solidarité islamique, prévus du 11 au 22 mai prochain à Bakou (Azerbaïdjan) a abordé hier son avant-dernier stage de préparation au Centre technique de Sidi Moussa. Dans ces Jeux de la solidarité islamique, l'Algérie a hérité du groupe B avec la Turquie, la Palestine et Oman. Quant au groupe A, il est formé de Azerbaïdjan (pays hôte), du Cameroun, de l'Arabie saoudite et du Maroc. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. Alors que les Verts, sans coach principal et drivés «provisoirement» par le directeur technique national (DTN), Toufik Korichi, enregistrent la démission de ce dernier pour ce stage qui a débuté hier et qui prendra fin mercredi matin.

En effet, Toufik Korichi a présenté avant-hier sa démission au président de la FAF, Kheireddine Zetchi, après une réunion entre les deux hommes au Centre technique national de Sidi Moussa.

Et comme le DTN Korichi travaillait avec une équipe pour préparer les «Olympiques» algériens, il est tout à fait normal qu'en son absence ce sont ses «adjoints» qui prendront en charge la sélection en attendant la nomination officielle d'un sélectionneur pour cette catégorie.

Ainsi, c'est le «technicien» Ameur Chafirk, le directeur technique régional de Batna, qui a travaillé très longtemps avec ses jeunes qui prend donc le relais pour assurer la continuité. Il est aidé dans sa tâche par l'entraîneur des gardiens de but, Réda Gritli et le préparateur physique, Mohamed Cherifi.

Il faut rappeler que la future sélection algérienne olympique de football a bouclé le 5 avril dernier son premier stage de préparation à Sidi Moussa ponctué par un match amical contre la réserve de Paradou AC (victoire 3-1).i

Par la suite et lors du second stage qui a eu lieu entre le 9 et le 11 du mois en cours, les «Olympiques» ont été opposés à la réserve de l'USM Alger. Une belle opposition qui s'est soldée par un résultat nul un partout.

Les Usmistes ont ouvert la marque à la 20' suite à une mésentente du gardien de buts des Verts et de l'un de ses défenseurs. Les joueurs de la sélection ont pu égaliser à la 69' grâce à Tayeb Meziani qui a débordé avant de battre le gardien de but usmiste. Pour le stage qui a débuté hier, le staff technique national composé donc des techniciens de la DTN a renforcé le groupe par trois joueurs nés en 1994 (U23). Il s'agit de Messala Merbah, Zakaria Draoui et Tayeb Meziani. On retrouve également Rahmani et des joueurs nés en 1997 et 1998 également.

A l'issue de ce stage qui prendra donc fin mercredi matin, les joueurs seront laissés à la disposition de leurs clubs respectifs pour 5 jours avant de les regrouper, au début du mois de mai, pour préparer la compétition en elle-même avant le déplacement prévu le 5 mai.

Le tournoi de football débutera trois jours avant la cérémonie d'ouverture prévue le 11 mai 2017, soit le 8 mai 2017, date du premier match de l'Equipe nationale algérienne.

En tout cas pour la délégation qui doit s'envoler à Bakou, il était déjà convenu que le DTN, désormais, démissionnaire, Toufik Korichi, ne serait pas du voyage. Donc rien de changé dans la donne.

Encore faut-il savoir enfin qu'outre les Jeux de la solidarité islamique, l'équipe algérienne prépare également les Jeux méditerranéens de Tarragone en 2018 qui constitueront une préparation pour les Jeux olympiques de 2020 prévus à Tokyo qui reste le principal objectif de cette équipe.