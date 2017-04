AMEUR CHAFIK SUCCÈDE À KORICHI À LA TÊTE DE L'EN La liste finale des U23 dévoilée

Le staff technique nationale olympique a dévoilé hier la liste des 23 joueurs devant participer aux Jeux de la solidarité islamique, prévus du 11 au 22 mai 2017 à Bakou en Azerbaïdjan. Le tournoi de football débutera trois jours avant la cérémonie d'ouverture soit le 8 mai 2017. de ce fait, l'EN participera avec des joueurs U20 nés avant 1997 afin de leur permettre de découvrir le football international. Toutefois, le staff technique a décidé de renforcer le groupe par des U23 et un senior, à savoir l'international A Chemseddine Rahmani. Aussi, les Verts, qui s'envoleront le 5 mai 2017 à destination de Bakou, joueront leur premier match face à la Turquie le 8 mai. Ils enchaîneront par la suite avec un match face à la Palestine le 11 mai avant de clore le premier tour par une confrontation contre Omar le 15 mai. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient aux demi-finales. Par ailleurs, après la démission de M. Taoufik Korichi, c'est M. Ameur Chafik, technicien de la DTN et instructeur CAF qui a suivi toutes les étapes qui ont précédé la mise sur pied de cette sélection, qui dirigera le groupe lors de ce troisième stage, durant le quatrième stage prévu la semaine prochaine et au cours des Jeux de la solidarité islamique. Il sera assisté par MM. Chérifi préparateur physique et Gritli, entraîneur des gardiens de but.



Liste des 23 retenus

Chemseddine Rahmani (MOB), Abdelmoumen Sifour (USMA), Zakaria Bouhalfaya (NAHD), Aymen Attou (ESS), Hamza Mouali (PAC), Abdeldjalil Semmane (USMA), Abdelghani Bouzidi (NAHD), Mohamed Naoufel Khacef (NAHD), Youcef Douar (PAC), Maher Azzouz (CAB), Abderrahim Hamra (USMA), M'hammed Merouani (ASO), Abderraouf Benguit (USMA), Messala Merbah (JSS), Zakaria Draoui (CRB) 94, Ahmed Gagaâ (PAC), Laïd Ahmed Ouadji (USM El Harrach), Ilyès Yaïche (USMA), Ismaïl Saâdi (ESS), Farid El Melali (PAC), Karim Aribi (CRB), Tayeb Meziani (PAC), Daïaeddine Goudjil (OM).