CHAMPIONNAT «INTERCLUBS» DE JEUNES D'ATHLÉTISME Béjaïa accueille le tournoi ce week-end

Le Championnat national interclubs d'athlétisme pour les jeunes catégories se déroulera les 21 et 22 avril 2017, au stade de Souk El Ténine (Béjaïa), a annoncé avant-hier la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). La participation à cette compétition, dédiée à Moulay Bachir, est ouverte à deux catégories d'âge chez les garçons, et trois chez les filles. Il s'agit des catégories U20 et espoirs pour les deux sexes, ainsi que celle des moins de 18 ans, qui sera ouverte uniquement aux filles. «Les points obtenus pendant cette compétition seront comptabilisés dans le classement général des clubs pour l'année en cours», a rajouté la FAA dans un communiqué. Les dotations de ce Championnat ont été annulées par la Fédération, suite au manque de ressources financières.