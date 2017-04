CIRCUIT PRO-FÉMININ DE TENNIS Inès Ibbou candidate au tournoi de Tunisie

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou, rétablie d'une blessure à la cheville droite, s'est portée candidate à un important tournoi du Circuit pro-féminin, prévu du 24 au 30 avril courant en Tunisie et dont le prize-money s'élève à 60 000 USD. La championne d'Afrique 2015 s'était préalablement inscrite pour quatre tournois à 15 000 USD en Tunisie, mais elle y a finalement renoncé, après que son ancienne blessure à la cheville droite se soit réveillée. Désormais rétablie, la sociétaire de l'Académie de Valence (Espagne) a décidé de se remettre en selle, et elle a jeté son dévolu sur cette compétition qui s'annonce d'un niveau très élevé, en présence de certaines parmi les actuelles joueuses au monde. Parmi ces importantes participantes, la Belge Maryna Zanevska (113e mondiale), l'Espagnole Silvia Soler-Espinosa (120e), la Russe Anna Blinkova (136e), la Roumaine Alexandra Dulgheru (137e) et la Française Fiona Ferro (220e). Ibbou (18 ans / 858e mondiale) devra néanmoins commencer par se faire accepter, car figurant actuellement à la 20e position sur la liste d'attente, comportant également des joueuses d'un très bon niveau. La compétition est prévue en extérieur, sur des courts en terre battue.