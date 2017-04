CLASSEMENT DES BUTEURS DE LIGUE 1 Boudebouz dans le Top 10

Le meneur de jeu international algérien du Montpellier Hérault Sport Club, Ryad Boudebouz a intégré le Top 10 des meilleurs buteurs du championnat de Ligue 1 française, en inscrivant son onzième but personnel cette saison lors de la 33e journée, ayant vu son équipe l'emporter (2-0) contre les Merlus de Lorient, samedi soir au stade La Mosson. L'ex-Sochalien partage cette 10e place, à égalité de buts, avec le fer de lance de l'OGC Nice, Alassane Plea, loin derrière l'international uruguayen du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani (1er/29 buts), de l'international français de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette (2e/24 buts) et de l'international colombien de l'AS Monaco, Radamel Falcao (3e/18 buts). Boudebouz (27 ans) avait ouvert le score pour le MHSC d'une belle frappe enroulée à la 8e minute de jeu, et c'est le Belge MBenza qui a doublé la mise à la 27e minute, pour une victoire finale (2-0). Un deuxième succès consécutif pour Montpellier, après celui obtenu il y a une semaine contre le Stade Malherbe de Caen, permet au club sudiste de remonter à la 12e place au classement général avec 39 points, augmentant ainsi ses chances de maintien parmi l'élite du football français. L'international algérien, qui du point de vue «statistiques» réalise l'une de ses meilleures saisons depuis qu'il a signé son premier contrat professionnel, occupe également la 3e place au classement des meilleurs passeurs, avec huit offrandes en 28 matchs. Il est précédé du Marseillais Morgan Sanson et du Niçois Jean-Michel Seri, qui se partagent la première place, avec neuf passes décisives chacun.