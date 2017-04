HANNI, CAPITAINE D'ANDERLECHT "Un des plus beaux buts de ma carrière"

Anderlecht a empoché un précieux succès sur la pelouse d'Ostende dans le cadre de la 3e journée des play-offs I et consolide sa place de leader. C'est l'international algérien Sofiane Hanni, auteur d'un but sensationnel, qui a offert les trois points au Sporting. Servi par la pépite Anderlechtoise Yoeri Tielemans, l'Algérien fait jouer sa belle technique balle au pied et s'en va passer en revue toute la défense ostendaise avant d'ajuster Silvio Proto (48'). Hanni signe un 9e but de la saison de toute beauté! «J'ai su me montrer efficace dans une position axiale, celle que je préfère, même si je ne joue pas toujours là. C'est un des plus beaux buts de ma carrière et ce d'autant plus qu'il est important», a déclaré le joueur algérien, à la Rtbf, à l'issue de la rencontre. Celui qui était remplaçant jeudi en Europa League face à Manchester United (1-1), restait sur des prestations mitigées et était devenu la cible de ses propres supporters. «Je comprends que je me fasse parfois siffler, surtout que la semaine passée j'étais moins bien et que j'ai raté des passes inhabituelles. Je voulais donc montrer que je suis toujours là et qu'on a besoin des supporters aussi quand on est moins bien», a ajouté le capitaine anderlechtois. Avec cette victoire, Anderlecht consolide sa place en tête et prend provisoirement sept points d'avance sur Bruges, qui se déplace demain à Zulte-Waregem.