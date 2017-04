MEETING INTERNATIONAL D'ATHLÉTISME (HANDISPORT) L'EN décroche 19 médailles à Tunis

Les athlètes algériens du handisport ont remporté un total de 19 médailles (6 or, 6 argent et 7 bronze), lors du Grand Prix d'athlétisme de Tunis, un des neuf retenus dans le calendrier annuel du Comité paralympique international (IPC), alors que la Tunisie a pris la première place, avec 72 médailles dont 34 or, a rapporté hier le site officiel de l'instance paralympique internationale. En l'absence des athlètes de la sélection nationale, pour «des raisons financières», selon la Fédération algérienne handisport (FAH), la chance a été donnée aux clubs algériens possédant les moyens pour «offrir une autre opportunité à leurs athlètes pour s'auto-évaluer dans une compétition internationale de bonne facture», à l'image du Machaâl Baladiat Bir Mourad Raïs et le Club Nacéra Nounou (Alger). Les consécrations algériennes en vermeil ont été l'oeuvre de Nasser Djamil aux 100m et 200m (T11-T12 et T20, classes jumelées), Boukhalfa Allel (GSP), au 100m (T35/36), Medjahed Bouhafs au 100m (T13/38/44), Walid Rezouani au Club (F51) et Bakhta Benallou au poids (F12/36/37/44). Leurs compatriotes, Abdelkrim Krai (1500m/T13/38/46), Souheila Hariki (poids/F34), Bachir Mourad (poids et javelot/F55), Walid Rezouani (disque/F51/52/53), et Bentria Firas (longueur/T11/37/38/45) ont décroché chacun l'argent. Les médailles de bronze ont été remportées par Boukhalfa (200m), Bentria (100m), Abdelkrim Kraï (800m), Hamza Kaïs (poids et disque/F53/54), Nacer-Eddine Karfas (5000m/T12/13) et Bouzit Brahim Khalil (poids/F41). Au classement général, l'Algérie s'est classée en 5è position, derrière la Tunisie, le Maroc (8 or, 6 argent et 6 bronze), le Koweit (7, 5, 3) et l'Arabie saoudite (6, 9, 2). Quelque 190 athlètes représentant 11 pays seulement ont pris part au Grand Prix de Tunis, contre plus de 300 athlètes de 23 pays, l'année dernière.