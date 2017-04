JSM BÉJAÏA Les Vert et Rouge prêts pour la dernière ligne

Par Boualem CHOUALI -

Même si les gars de Yemma Gouraya n'ont plus leur destin entre les mains, puisqu'ils dépendent des résultats des autres rencontres, il faut toujours garder l'espoir étant donné que le football n'est pas une science exacte.

C'est avant-hier que les gars de Yemma Gouraya ont repris le chemin des entraînements après avoir bénéficié de trois jours de repos. Une reprise dans la perspective de préparer leur prochaine sortie à domicile face au MC El Eulma pour le compte de la 28e journée de Ligue 2 Mobilis, soit la troisième rencontre avant la tombée officielle du rideau sur ce palier de notre football national. Une rencontre entre deux clubs aux objectifs diamétralement opposés, puisque les Vert et Rouge de la Soummam se battent pour reprendre leur place sur le podium après l'avoir perdu lors de la journée précédente, et les Vert et Rouge des Haut-Plateaux luttent, par contre, pour leur survie en Ligue 2 Mobilis, puisque le spectre de la relégation plane toujours sur eux. Une rencontre programmée pour le samedi prochain au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa. Même si les capés de Younès Ifticène ont certes compliqué leur tâche suite à leur défaite à Aïn Fakroun, laquelle défaite à inscrire sur le registre des maux qui gangrènent notre sport roi national, mais il n'en demeure pas moins qu'ils gardent encore leur chance intacte pour atteindre leur objectif à condition de faire preuve de beaucoup d'engagement et de détermination. En effet, même si les gars de Yemma Gouraya n'ont plus leur destin entre les mains, puisqu'ils dépendent des résultats des autres rencontres, notamment celle qui opposera l'équipe de Biskra en déplacement à Oran face à l'ASM Oran, il faut toujours garder l'espoir étant donné que le football n'est pas une science exacte. En effet, reléguée au 4e rang au classement général avec 40 points à son actif, suite à la défaite controversée face au CRBAF, la JSMB n'a plus désormais son destin entre ses mains. Les Vert et Rouge devront, en effet, récolter les neufs points qui restent en jeu et attendre les résultats de leurs concurrents, à savoir l'US Biskra (3e, 42 points) et l'USM Blida (2e, 45 points), pour espérer réaliser le voeu de leurs milliers de fans. Le coach en chef béjaoui, Younès Ifticène, qui a profité de la trêve du championnat pour revoir ses calculs et ses schémas, aura encore quatre jours devant lui pour peaufiner le travail et se mettre sur l'orbite de la rencontre du samedi prochain qui s'annonce difficile pour son équipe. Il bénéficiera des services de Ouanès et Zerrouki ainsi que Rait qui a déjà purgé une suspension de trois matchs contre le CRBAF.

Des joueurs cadres ayant leur poids dans l'équipe et dont le retour à la compétition tombe bien pour la JSMB, qui aura besoin de tous ses atouts en cette fin de saison pour espérer remonter sur le podium dès la prochaine journée. En effet, à trois journées de la fin du championnat de Ligue 2 Mobilis le coach béjaoui dispose désormais de l'ensemble de son effectif. Il n'aura qu'à bien faire pour l'utiliser à bon escient, car l'erreur est strictement interdite pour son équipe.

Pour sa part, la direction du club qui a tracé depuis l'entame de l'exercice l'accession comme seule et unique objectif, en mettant tous les moyens possibles à la disposition de l'équipe pour réussir le challenge de l'accession en Ligue 1, compte jouer encore la carte de la motivation financière lors des trois matchs restants face successivement au MCEE, le Paradou AC et l'USMB. C'est tout le mal qu'on pourrait souhaiter aux Vert et Rouge de Yemma Gouraya..